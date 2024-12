Belén Rodríguez, pasto de las críticas tras someterse a un retoque: "Parece Ana Obregón"

El año 2025 está a la vuelta de la esquina y es tradición que todos lo despidamos con nuestras mejores galas. Belén Rodríguez se adelantó unos cuantos meses y el pasado octubre se pasó por su centro estético de confianza, la clínica Diego de León, para someterse a un retoque y despedir el 2024 con su mejor aspecto.

La colaboradora y tertuliana se sometió a una técnica conocida como “face up”, un proceso mínimamente invasivo y sin cirugía que promete proyectar y elevar las facciones del rostro, que con la edad tienden a caer, en menos de 30 minutos. ¡Los milagros del ácido hialurónico!

Belén Rodríguez parece encantada con el resultado que desde la clínica Diego de León han compartido en sus redes sociales, aunque su retoque también ha suscitado algunas críticas de parte de varios usuarios. “Pensará que está guapa”, “No parece ella. ¿Para qué te haces esto? Mejor no digo lo que pienso” o “Ahora se parece a Ana Obregón” son solo unos de los muchos comentarios que pueden leerse en la publicación, pero lo cierto es que otros tantos también aplauden el cambio: “Estás muy guapa” o “Has quedado muy bien”.

Solo unas semanas después de someterse a este retoque estético, Belén Rodríguez anunció públicamente que está haciendo frente a un tumor en la garganta, un cáncer cuyo tratamiento comenzará con el nuevo año.

Después de hablarlo con su equipo médico, la decisión ha sido comenzar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia el 2 de enero. “Durante unos meses va a estar centrada en esas sesiones. Le encantaría trabajar, lógicamente no lo puede hacer porque es un tumor en la garganta”, comentó su amiga y compañera Emma García en el programa “Fiesta”. Las palabras que Belén Rodríguez le ha transmitido son tranquilizadoras, y ese es el mensaje que quiere hacer llegar a la audiencia. Eso sí, ha pedido que, a partir de ahora, no se le pregunte insistentemente por su salud. Entiende el interés, pero también le gustaría charlar de otras cosas.

La periodista no está dispuesta a que la enfermedad la limite más de lo necesario. Consciente de que el tratamiento al que está a punto de someterse se le hará cuesta arriba en más de una ocasión, piensa aprovechar cada día en que todavía le queden fuerzas y no falla a sus jornadas de entrenamiento. El deporte se ha convertido en un pilar fundamental de su vida y no tiene intención de dejarlo de lado ni siquiera en un momento como este.