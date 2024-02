Bisbal, sobre sus compañeros de OT: "La gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad"

Ayer miércoles, Los40 organizó en el Teatro Eslava de Madrid, un concierto acústico de David Bisbal, que celebra sus 20 años sobre los escenarios. El artista, que interpretó algunos de sus grandes éxitos como "Quién me iba a decir", "Silencio", "Princesa" o "Corazón latino", también pronunció una serie de incendiarias declaraciones sobre sus compañeros de Operación Triunfo.

Fue Dulceida la que sobre el escenario preguntó al cantante sobre si todavía existe el grupo de Whatsapp de OT1, a lo que el almeriense contestó "yo no tengo ni idea si ese grupo de WhatsApp existe o no. Lo que sí es cierto es que yo pienso que la gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad. No tenéis por qué siempre estar en el grupo del colegio. Si te cae bien Pepe, pues vais a chatear con el Pepe. Y si te cae bien Rosa, Rosa va a estar ahí. No tenéis por qué tener esa duda", indicó el artista.

A continuación Tony Aguilar subió al escenario y le mostro un video de Noemí Galera, directora de la Academia, que le invitaba a que "les visitase". "Yo siempre recuerdo cuando fui contigo a Miami, a grabar el Corazón latino, y es una de las experiencias que voy a recordar toda mi vida y, mira, ahora estás ahí 20 años después", dijo Guix. "Y yo siempre presumo de haberte hecho ese casting. ¡Qué fuerte! Estabas ahí, haciendo tus piruetas, la vuelta esa que te gusta hacer. Pero acojonadito vivo. ¡Y mira dónde estás ahora!", le recordó Galera.