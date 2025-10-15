La Oreja de Van Gogh tiene nueva canción: así suena el tema tras el regreso de Amaia Montero

Tras varios días de especulaciones y movimientos inciertos en redes sociales, La Oreja de Van Gogh por fin ha confirmado lo que era un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero como vocalista, justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez.

Aunque el público daba por hecho que el anuncio del regreso de Montero iría acompañado de las fechas de una gira, la banda solo ha alzado la voz para confirmar que comienzan una nueva etapa y que dentro de poco habrá “nuevas noticias”.

Además, el grupo ha compartido en sus redes sociales oficiales un vídeo en el que aparecen grabando en el estudio lo que parece ser uno de sus nuevos temas en esta nueva etapa que comienza tras el regreso de Amaia.

“Inspiración”, comentan sobre una sesión que se grabó hace solo cinco días, el pasado 10 de octubre. Un tema fiel al estilo de pop melódico que caracterizó a los primeros años del grupo y a sus canciones más exitosas, como “Rosas” o “Cuídate”.

La noticia del regreso de Amaia Montero ha dividido a los seguidores de La Oreja de Van Gogh, y mientras unos celebran su vuelta, otros critican que se haya producido tras la salida de Leire Martínez en no muy buenos términos.

Cabe recordar que la banda emitió un confuso comunicado hace justo un año sobre la marcha de la cantante, que en más de una ocasión ha reconocido públicamente que, bajo su punto de vista, las cosas no se hicieron bien con ella. De hecho, en su primer single en solitario, “Mi nombre”, Leire hace claras referencias a su ruptura con La Oreja de Van Gogh: “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre”.

Una canción, por cierto, que ha formado parte del reparto de temas de esta semana en “Operación Triunfo”, por lo que sonará sobre el escenario del programa en la próxima emisión. Un gesto que muchos han entendido como un posicionamiento a favor de Leire por parte del formato, puesto que la cantante ejerce como miembro del jurado.

De momento, Leire se mantiene en silencio, dejando claro que ha cerrado su etapa junto a La Oreja de Van Gogh y que ha pasado página. “Hay vida después de cualquier final”, adelantaba a LA RAZÓN en una entrevista.