Brigitte Bardot, hospitalizada por "una enfermedad grave", según la prensa francesa

Brigitte Bardot, legendaria figura del cine europeo y defensora incansable de los derechos de los animales, ha sido hospitalizada en el hospital Saint-Jean de Tolón hace aproximadamente tres semanas a causa de una intervención quirúrgica vinculada con lo que los medios franceses califican como “una enfermedad grave”.

Aunque inicialmente se esperaba que su estancia médica fuera breve -el diario Var Matin asegura que podría recibir el alta en los próximos días-, los últimos informes no dejan de señalar que su estado sigue siendo motivo de inquietud. Fuentes locales citadas por ICI Provence han detallado que Bardot, residente habitual de Saint-Tropez, está "recuperándose poco a poco", en un entorno de cautela y discreción médica.

No es la primera vez que la salud de Bardot reclama atención mediática. En enero de 2023 fue internada por una insuficiencia respiratoria grave, episodio que supuso uno de varios sustos alarmantes para su legión de seguidores. En lo que va de año, incluso lanzó al público un libro manuscrito, Mon BBcédaire, que su editorial presentó como una obra íntima y cargada de personalidad, reivindicando "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta".