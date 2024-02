Carla Barber presume de los millones que amasa gracias a la medicina estética

Carla Barber se ha convertido en una de las médicas estéticas con más éxito de nuestro país, con clínicas que reinan por toda la geografía española. Su buen hacer con los tratamientos estéticos, donde el bótox y el ácido hialurónico son sus mejores aliados, le han hecho ser una de las más demandadas del sector. También, quizá, por la fama que arrastra más allá de los centros de estética, pues también en un rostro conocido de la televisión tras su participación en ‘Supervivientes’; es una influencer muy cotizada con más de un millón de seguidores en Instagram; además de por sus sonados romances que siempre dan el salto al papel cuché. Sea como sea, se está haciendo de oro. Y eso no lo oculta, de hecho, presume de ello, como así ha sucedido en la mañana de este jueves en el plató de ‘Espejo Público’.

Imagen de Carla Barber en Instagram. @dr.carlabarber freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4983059a

Los ingresos anuales de Carla Barber se cifran en millones de euros. De hecho, mantiene a la venta una mansión por 6,5 millones de euros, por lo que el dinero no supone un problema para ella y puede vivir sin necesidad de consultar el saldo en su cuenta corriente. Sobre esto ha hablado con Susanna Griso, reconociendo que está amasando una gran fortuna a sus 33 años, aunque poniendo como peros que también debe hacerse cargo de las nóminas de sus trabajadores, por lo que no sería tanto como se cree: “Se gana muy bien, pero los médicos estéticos hay en cada esquina, hay cada vez más. La millonada no la gano yo, se factura con muchas personas y hay muchos trabajadores. Muchas familias que dependen de ello”, trata de desinflar las cifras iniciales la que fuese también modelo.

Carla Barber ha querido ceder parte de su éxito a su equipo, destacando que sin ellos su triunfo no habría sido posible o, al menos, se le habría resistido un poco más: “Hay mucha gente detrás”. La estética es su pasión, no solo como profesional médica, sino también como usuaria a diversos tratamientos para sacar el mayor provecho a sus facciones para sentirse más hermosa. En su inusual entrevista en televisión, pues suele ser más común que estos temas los trate en sus redes sociales, ha reconocido que “empecé a los 25 años a hacerme tratamientos estéticos”. Desde entonces no ha parado y su imagen dista mucho a la que mostró en Honduras durante su participación en ‘Supervivientes 2016’.

Carla Barber mostrando el antes y el después de su rostro Espejo Público

Se ha cifrado sus ingresos anuales en 5,6 millones de euros tan solo en el ejercicio de su profesión como médica estética. Además, Carla Barber tiene un negocio de comercialización de productos de cosmética que ha llegado a facturar otros 1,6 millones en su último ejercicio. Pero también saca un buen pellizco a sus redes sociales, pues ha sabido sacar rentabilidad al escaparate que supone tener más de un millón de seguidores en Instagram. Eso sí, esta parte parece la que menos euros le reporta: “Para nada las redes sociales me dan más dinero que mi profesión. Me suponen menos de un 1% de mis ingresos comparados con el ‘pinchi, pinchi’. No utilizo las redes para conseguir beneficio, sino todo lo contrario. Realmente me escriben muchas marcas y no publicito absolutamente nada, porque no las consumo”, confiesa.

Aun así, parece que en el terreno económico Carla Barber está muy tranquila, aunque ahora su preocupación está en la salud de su hijo de 2 años, que debe ser operado de adenoides y amígdalas hipertrofiadas, como reconoció recientemente a sus fans en Instagram.