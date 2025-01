Carla Barber se reconcilia con Joseph, el padre de sus hijos: "He perdonado todo lo que pasó"

Carla Barbery el cirujano Joseph Rodríguez rompieron su relación pocos meses después del nacimiento de su segundo. La influencer confesó en Better Podcast que "se equivocó en la persona que escogió para formar una familia ideal". Aunque tomaron caminos por separado siempre han mantenido una relación cordial velando siempre por el bienestar de sus hijos.

Haciendo balance del pasado año, la doctora ha resaltado que 2024 ha sido un año en el que ha aprendido a "quererse y valorarse de verdad" y a "saber perdonar aquello que la destrozó por dentro y a aquellas personas que jamás pensaría que podrían llegar a arrepentirse por el pasado". Junto a esta publicación compartía que aunque no está con el padre de sus hijos, sí han decidido "empezar" de nuevo.

"Hace unos meses me pidió perdón por lo que había pasado y comenzó a ayudarme con los niños. He perdonado todo lo que pasó. Él se lo está currando muchísimo. Por primera vez estoy viviendo cosas que tenía que haber vivido hace mucho tiempo. Ver a mis hijos disfrutar con su padre es algo que me llena de felicidad y me emociona", destacaba, aunque recalcando que no han retomado su relación sentimental.

Una publicación que se produce apenas unos días después de que Carla Barber compartiera una imagen en sus redes sociales en la que aparecía junto a Joseph, disfrutando de un plan familiar por Navidad.