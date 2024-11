La confesión de Carla Barber que no pasará inadvertida: no hizo el MIR

Carla Barber ha aparecido en "Better Podcast" donde ha confesado que no estudio el MIR ni tampoco la especialidad de cirugía estética. Hasta ahora se presuponía que la ex Miss España 2015 se había graduado en Medicina, sin embargo, su trayectoria de modelo truncó ese plan. La doctora estética afirma que se sacó el grado en Medicina, un año antes que el resto de sus compañeros, por haberse matriculado en más asignaturas por curso. Después, en lugar de presentarse al MIR (los exámenes anuales en los que los graduados de Medicina optan a la especialidad en función de la nota que sacan) probó suerte en Alemania: "Sentía que fuera de España tendría muchas más posibilidades a nivel económico y a nivel de crecimiento profesional, así que me fui a Alemania a hacer la especialidad de cirugía plástica".

Sin embargo, el repentino fallecimiento de su abuela hizo que tuviera que volver a España sin acabar la especialidad. Fue entonces cuando se incorporó a la vida laboral y se presentó al certamen de belleza que la coronó. Con sus ingresos en moda, estudió el máster de Medicina Estética que le permitió abrir su primera consulta en Las Palmas de Gran Canaria: "Cuando tomé la decisión de irme a Alemania a mi familia casi le da algo, porque para el médico no prepararse el MIR es casi como un fracaso".

Unas declaraciones que han generado un sinfín de críticas: "Carece de información" para ejercer su puesto de trabajo, le han contestado. "Una de las críticas que me cayó cuando salí en redes fue que no era médico porque no tenía el MIR, y yo pensaba: ‘¡Qué ilusos que son!’. He hecho lo que he querido y soy licenciada en Medicina y soy médico estético. Dejé la especialidad de cirugía plástica, no la terminé y mi padre casi me cuelga, casi me deshereda y me echa de casa", ha revelado.

"Yo sigo siendo como soy porque creo que es mi esencia", declaró hace un tiempo a la revista "Forbes", aunque reconoce que parte de su éxito se debe a sus redes sociales: "El enseñar mi red social fue crucial, enseñé algo que hasta entonces no se veía". A día de hoy cuenta con clínicas estéticas en distintos puntos de España.