Carles Sans: «La piel fina se ha extendido por todas partes»

Si ponerle letra a su separación le ha devuelto el trono mundial a Shakira, la abdicación de Tricicle le ha dado la oportunidad a Carles Sans (Badalona, 1955) de romper su silencio escénico tras más de 40 años y contarlo todo sobre este desternillante matrimonio de tres del lenguaje gestual. En el espectáculo «Por fin solo», que dirige junto al sobresaliente José Corbacho, el actor concentra en hora y media de humor las anécdotas más disparatadas y desconocidas del triunvirato de teatro catalán, cuyo mimo de «Soy un truhán, soy un señor», –by Julio Iglesias–, ya es patrimonio cómico de la humanidad. Tras desahogarse con éxito toda una temporada en Barcelona y seguir de gira por España, el conocido como «El guapo» del grupo –que ya escindido acaba de recibir el Premio Max de Honor 2023–, recala en el teatro Reina Victoria de Madrid hasta el próximo 15 de octubre. Atención, porque se están contabilizando cuatro y cinco risas por minuto. Están avisados.

«Por fin solo» suena a liberación. Además de su voz, ¿qué descubre de usted este espectáculo que ha mantenido en silencio durante más de 40 años de comedia muda y triangular?

Descubro la capacidad que ya intuía de expresarme a través de la palabra, y no únicamente del gesto. Me he sorprendido a mi mismo.

Manolo García triunfa en solitario como lo hacía con El último de la Fila pero Fredy Mercury nunca brilló en solitario como lo hizo con el grupo Queen ¿Empatar el meteórico éxito de Tricicle es una opción o ni de broma?

No pretendo tener más o menos éxito que antes. Pretendo tener éxito, a secas. Es evidente que cuento con el apoyo del público de Tricicle que durante tantísimos años nos ha ido apoyando, pero el espectáculo esta teniendo éxito.

¿Cuántas veces le han preguntado si lo de Tricicle es un divorcio o solo un cese temporal de la convivencia?

Pues varias. Pero no se trata ni mucho menos de un divorcio. Es un alto indefinido.

Ha confesado que fue su mujer, Maria Antonia, la que le sugirió la idea de este espectáculo en solitario, donde pone su voz en el lugar donde que antes solo había mímica. ¿La jubilación estuvo en sus planes o eso es para gente mayor?

En épocas de mucho estrés soñaba con retirarme. Cuando ha llegado la hora me he dado cuenta de que no tengo ningunas ganas. Con este oficio se puede seguir trabajando hasta que te canses, y yo , por el momento, estoy feliz con mis proyectos.

¿Hacer comedia le ha resultado rentable o prefiere no decir ni mú?

En ambos casos me ha resultado muy rentable, no únicamente en lo material, sino también en lo personal. Mi autoestima ha crecido aún más al ver que un proyecto personal puede tener el éxito que está teniendo.

Siempre ha llevado una carrera profesional paralela al grupo. Ha dirigido cortos (dos de ellos nominados al Goya), teatro, ópera para niños...¿Cómo se concilia esa abultada agenda con una vida familiar?

La verdad es que me he pasado toda la vida en aviones, trenes y hoteles. Yo no he tenido las mismas obligaciones familiares que mis compañeros porque no he sido padre, pero la verdad es que hay un momento que los bolos cansan mucho. Ahora, en mi nuevo estatus, procuro hacerme un calendario a mi medida para compaginar familia y trabajo.

¿Qué silencio del público le sigue escociendo y con qué gag fue?

Me escuece aquel silencio en el que después de un gag debería haber una risa y ese día, por lo que sea, no se produce. Es una especie de correctivo, muy duro para el humorista. Pero por lo general, siempre es culpa del intérprete.

Siempre han evitado los temas políticos. ¿Esto ha sido importante para ser tan mimados por crítica y público?

Pues no sé si tiene alguna relación. La verdad es que siempre hicimos el humor que nos hubiese apetecido a nosotros como público. Siempre hemos empatizado con los medios y con el público. Dejamos la política para quien quiera utilizarla. Nosotros siempre preferimos un humor más intemporal. Lo que hoy es divertido en política, mañana ya ha pasado de moda.

Tras viajar por más de dieciseis países haciendo reír. ¿Por qué considera que «Spain is different»?

Porque en muchos aspectos es mejor que muchos otros países. A ver, sin venirse arriba, pero tenemos grandes cualidades como país.

¿Cree que estamos perdiendo el sentido del humor o algunos tienen la piel muy fina?

La piel fina se ha extendido por todas partes y ya nadie puede alardear de tenerla gruesa porque tienen las de perder.

¿José Corbacho, Andreu Buenafuente o Carlos Latre?

¡Buah! Imposible decantarse por alguno de los tres. Son grandes profesionales y aún mejores personas. Tengo el honor de ser un buen amigo de los tres.

De lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿qué o quién no le hace ni pizca de gracia?

¿Qué esta ocurriendo…?