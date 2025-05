Carmen Borrego, firme pero contenida: "No voy a hacer una guerra de esto"

La calma tensa vuelve a instalarse en la familia Campos. Tras la filtración de unos audios en los que Alejandra Rubio se mostraba especialmente crítica con su tía, Carmen Borrego ha decidido responder, pero sin perder la compostura. Desde el plató de "Vamos a ver", Borrego ha sido clara: no le gusta lo que ha escuchado, pero no piensa escalar el conflicto.

"Hay una cosa en la que está equivocada", sentenció Carmen con gesto serio. La frase hace referencia directa a la acusación implícita de Alejandra, quien sugería que su tía se beneficia de exclusivas a costa del legado familiar. Borrego, sin embargo, asegura haber actuado siempre con respeto, especialmente al mostrar la casa de Málaga de su madre, María Teresa Campos, meses después de su fallecimiento.

Expuesta

"Soy una de las personas que más cosas ha aguantado en un plató de televisión", reivindicó. Asegura que Alejandra, aunque no venda exclusivas, también está expuesta por participar en televisión. "Si no te gusta que opinen de ti, debes tener prudencia al opinar de los demás", añadió como advertencia.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego Telecinco

La colaboradora dejó claro que no se considera enemiga de su sobrina. "No voy a echar mierda encima de Alejandra, igual que no lo haría con mi hijo o con Terelu". Reconoció, eso sí, sentirse a veces juzgada por la joven. "Tengo la sensación de que está siempre regañándonos".

Borrego asegura que su relación con Alejandra ha sido siempre cercana, casi maternofilial. "Para mí ha sido más que una sobrina, una hija", dijo. Aunque el desencuentro existe, matiza que no hay un cisma familiar: "Si hay un conflicto permanente, lo tendrá ella. Yo no tengo ningún problema".

En tono más general, Carmen aprovechó para recordar a todos los miembros del clan Campos que forman parte del foco mediático. "Nos miran con lupa. Todo se puede decir, pero según cómo se diga abrimos debates innecesarios", advirtió.

Sobre su relación con Terelu, fue contundente: "Es maravillosa". Y frente a la postura crítica de Alejandra, se mostró comprensiva, aunque leída con distancia: "Hace lo que quiere, como hacen todos los hijos".

Por ahora, Carmen Borrego baja el tono, pero marca límites. La paz en el clan Campos, una vez más, pende de un hilo.