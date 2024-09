Cazan a Álvaro Muñoz Escassi en casa de Hiba Abouk a altas horas de la noche

Una imagen vale más que mil palabras y es que ya no se sabe muy bien a qué atenerse cuando Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk hablan sobre su relación. Después de la proximidad que mostraron en la fiesta por la comunión de la nieta de ‘El Turronero’, la pareja jugó al despiste. Ella negaba cualquier tipo de romance con el jinete y le definía como un “amigo”, aunque reconocía su innegable belleza. A la vez, él confesaba que estaba conociendo a la actriz y que estaban en las primeras etapas de un idilio. Después llegaron las imágenes de su quedada en un restaurante de Madrid y aquellas más tórridas de una escapada a Túnez, donde desataron la pasión en la playa. Pero después llegó la incertidumbre, al separar sus caminos en verano, emplazando sus días de asueto por separado. Pero se han vuelto a reunir, en casa de ella, como así se ha podido confirmar al ‘cazar’ a su “amigo” llegando de noche.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk TardeAR

Su romance se fraguo al calor de los fogones de ‘MasterChef Celebrity’, cuando la relación con María José Suárez aún coleaba, aunque para él fuese “abierta”, para sorpresa de la modelo. Sea como fuere, desde entonces son numerosas las veces en las que se les ha sorprendido compartiendo ocio, saciando su apetito o dándose cariño. Aunque ahora opten por alejar su relación de miradas indiscretas, parece que sigue su curso y se afianza en el tiempo. Tanto, que incluso parece que el exjugador de polo tiene sus propias llaves, como así se le ha podido acceder con su vehículo al garaje, abierto con su propio mando. El reloj marcaba las 22:00 horas, como así han confirmado desde ‘TardeAR’, mientras muestran las imágenes del momento que despeja tantas dudas.

Allí permaneció hasta altas horas de la madrugada, dado que los periodistas hicieron guardia hasta la una, teniendo que regresar a sus casas y dejando que los protagonistas se lo pasasen bien en la de Hiba Abouk. A partir de ahí entra en juego la imaginación. Puede que sean tan solo amigos, como defendía ella, y se hayan citado para cenar y compartir un momento de tranquilidad alejados de tanta expectación mediática. Pero también es posible que lo que todos creen se viese confirmado. Tan solo ellos lo sabrán y, al parecer, han optado por la estrategia del silencio, tan solo dejando pistas de su idilio a través de las redes sociales.

Álvaro Muñoz Escassi visita por la noche a Hiba Abouk en su casa Europa Press

Pero también desde su círculo más próximo se arroja algo de luz sobre lo que está sucediendo de puestas para dentro. Una amiga de Hiba Abouk ha deslizado a la periodista Leticia Requejo que “a Hiba le gusta muchísimo Álvaro, sigue enganchada, no es la primera vez que pasa la noche en su casa”, mantienen desde el programa de Ana Rosa Quintana. “Están los dos entregados a la causa, veremos ahora con la vuelta a la rutina qué pasa”, deja en el aire el futuro de esta relación, que ha comenzado a hurtadillas, pero que los protagonistas están disfrutando como buenamente pueden. No quieren poner etiquetas a lo que está sucediendo entre ellos, al menos no en público. Optan por actuar con normalidad, eludiendo las preguntas de la prensa, aunque reencontrándose al refugio de la noche para poder afianzar su vínculo. Amistoso o romántico, solo ellos lo sabrán.