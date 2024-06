La cita de Sara Carbonero e Iker Casillas en una terraza que muestra cómo se llevan

Iker Casillas y Sara Carbonero eran la pareja perfecta desde que en 2010 un beso hizo historia. Tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica el futbolista le plantó un beso a su amada en pleno directo, dejándola en shock. Aunque trataban de mantener su relación en un discreto segundo plano, ese instante les catapultó hasta ser la pareja más mediática de la década. Huyendo de la atención mediática que sus pasos provocaban, en 2014 se convirtieron en padres del pequeño Martín, para repetir experiencia dos años después con la llegada de Lucas. Entre medias se casaron en secreto, sin celebración y sin hacer ruido, firmando los documentos que les declaraban marido y mujer y con dos testigos como única representación de su círculo más íntimo. Después, en 2019, hicieron las maletas para instalarse en Oporto, aventura que terminó cuando a él le dio un infarto y a ella le diagnosticaron cáncer. Dos años más tarde llegó el anuncio de su ruptura, mediante un comunicado en el que prometían mantener un buen trato por el bien de sus hijos, como suelen hacer todos los famosos antes de iniciar amargas batallas mediáticas y judiciales. No fue su caso. Ellos han cumplido.

Iker Casillas en el cumpleaños de Sara Carbonero Instagram

Estos tres años en los que han tomado caminos por separado han rehecho sus vidas, pero han sabido respetar el pacto de no agresión. No solo eso, también han demostrado el cariño que hay entre ellos, pese a que ya no sean compañeros de vida y sus caminos se hayan separado. Algo que, tal y como han ido demostrando con sus movimientos, va mucho más allá de su compromiso por el bien de sus vástagos. Su cercanía no siempre se contextualiza por sus hijos, como así sucedió recientemente durante la fiesta que Sara Carbonero orquestó para celebrar su 40 cumpleaños por todo lo alto. Su ex estuvo allí en tan importante momento, compartiendo escenario con Nacho Taboada, actual pareja de la comunicadora. Pero no hace falta que lleguen grandes ocasiones para que se citen, como así se desprende de su última cita en un nuevo restaurante de moda en Madrid, donde compartieron tiempo y espacio.

Fue el pasado 18 de junio cuando el futbolista y la periodista fueron convocados para estar arropar con su presencia la inauguración del local Gran Vía 81. Su coincidencia quedó reflejada en la nota de prensa que anunciaba los rostros conocidos que acudirían al evento, algo que llamó mucho la atención. Él llegó de forma apresurada y ella optó por no exponerse a los flashes de los gráficos, pero dentro se produjo el encuentro. Tal y como destacan desde la revista ‘Lecturas’ tras consultar con testigos presenciales, el buen rollo entre ambos fue más que evidente, pues no dudaron en ocupar una de las mesas de la terraza. Ahí charlaron animadamente mientras se tomaban algo de forma relajada, demostrando que lo prometido en su comunicado de hace tres años se está cumpliendo.

Sara Carbonero celebrar junto a Iker Casillas el cumpleaños del portero. Stories de Iker Casillas

Aunque a lo largo de este tiempo se ha hablado de momentos de tensión, lo cierto es que Iker Casillas y Sara Carbonero han sabido acercar posiciones hasta el punto de poder compartir tiempo de ocio sin mayores problemas. Y es que les une un intenso pasado, además de dos hijos por los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurar su felicidad. Así lo prometían en su comunicado de prensa al anunciar el final de su historia de amor: “Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”, destacaban. Se prometían una cordialidad que, aunque a muchos les sorprenda, están cumpliendo con creces.