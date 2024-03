Cómo conoció Sonsoles Ónega a su novio: "No quería ir"

La presentadora Sonsoles Ónega se ha sincerado sobre cómo conoció a su novio Juan, La relación fue descubierta por Informalia el pasado 8 de septiembre. Meses después la relación de la periodista y este financiero de 52 años se afianza. Por ello, Sonsoles no ha tenido ningún problema en desvelar cómo fue esa primera cita. "Lo conocí en una cena a la que no quería ir, de hecho, esto pasa mucho. Creo en el destino, no me apetecía nada, era un jueves, acababa el programa y no me apetecía", confesó en el podcast Drama Queen de Pilar Vidal.

Asimismo, la presentadora estrella de Antena 3 reconoció que fue a la cena gracias a la insistencia de su excompañera Alejandra Prat. "Me decía que tienes que venir, que tal. Yo sabía que iba a conocerlo, creo, bueno, lo sabía, pero él no. De hecho, este señor no tenía ni idea ni a que me dedicaba, afortunadamente no ve la tele nunca", explicó.

Aunque siempre discreta con su vida privada, la periodista, y amiga de la Reina Letizia, reconoce estar "ilusionadísima, como una adolescente".

Juan estuvo casado también al igual que Sonsoles y se separó hace unos años. La presentadora es madre de dos niños Yago y Gonzalo. Sonsoles Onega y Carlos Pardo se separaron tras once años de matrimonio. Poco después de su separación conoció al arquitecto César Vidal, a quien conoció a través de unos amigos en común.A pesar de que siempre llevaron su relación de manera muy discreta, la pareja se dejó ver junta públicamente en mayo de 2021 durante la entrega del premio Bombón de San Isidro a la periodista. Una única aparición en la que Sonsoles Ónega habló de su nueva relación: “Es un amor maduro, más tranquilo, con menos expectativas, pero natural”.

Sin embargo, en diciembre de 2022 se supo que Sonsoles y César Vidal había roto su relación. Una inesperada ruptura que tenía lugar semanas antes, y tras la que la periodista ha rehecho su vida.