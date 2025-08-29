El conductor que atropelló a Jaime Anglada, en libertad tras pagar 5.000 euros

Los últimos partes médicos de Jaime Anglada han sido favorables y establecen un claro patrón de recuperación. Aun así, desde el principio han querido alertar de que su evolución es paulatina, va poco a poco y aún queda mucho camino por recorrer. Desde el pasado 8 de agosto, cuando fue atropellado cuando circulaba con su moto por Palma, permanece ingresado en el Hospital Son Espases de Palma. Ya ha salido de la UCI después de tres semanas bajo cuidados intensivos, para emplazar los siguientes pasos ya en planta con una mayor flexibilidad en el régimen de visitas. Un alivio para la familia, al menos sí en cuanto a su salud.

No tanto en el terreno judicial. La familia del cantante, íntimo amigo del Rey Felipe VI, está centrada en ver avances en su recuperación. Así se suceden entradas en quirófano y muchas pruebas médicas para descartar lesiones cerebrales. Un infierno médico tras ser víctima de un atropello por parte de un joven que superaba el índice de alcohol permitido y que se dio a la fuga cuando arrolló al artista con su vehículo. Más tarde se entregó y colaboró en todo momento con las autoridades, haciéndose responsable de lo sucedido, pero ya era tarde. Había incurrido en numerosos delitos. Eso sí, ya ha sido puesto en libertad.

Jaime Anglada en el hospital, quien le atropelló en la calle

Mientras se va informando diariamente sobre la lenta evolución en la recuperación del cantante, también se va siguiendo el avance de las responsabilidades judiciales del caso. La familia es optimista en el aspecto médico, pues los avances son positivos, pero no tanto en su deseo de que se haga justicia, pues este jueves han recibido un revés al conocer que el responsable del gravísimo accidente ha sido puesto en libertad bajo fianza, recuperando así su vida en el punto que la dejó aquella noche del 8 de agosto.

Jaume Anglada, en la recepción de los Reyes y sus hijas en Marivent Gtres

El joven, de 26 años, conducía bajo los efectos del alcohol y para eludir su responsabilidad huyó de la escena. Dejó a Jaime Anglada malherido en la calzada, luchando por su vida junto a la carretera, hasta que llegaron los servicios médicos a salvarle. Desde entonces está ingresado, ya por fin en planta y superando baches e intervenciones. Mientras los médicos hacían su trabajo, la policía actuaba por otro lado, deteniendo al joven, que fue llevado directamente a prisión preventiva ante la gravedad de sus acciones.

Se le atribuyen varios delitos, como conducción con una alta tasa de alcoholemia, lesiones por imprudencia grave y también omisión de socorro. Aunque huyo, su abogado, Pablo Juanico, dice que lo hizo arrepentido: “Sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere”, mantiene el hombre que defiende sus intereses judiciales y que ha logrado que su cliente salga en libertad bajo fianza de 5.000 euros este jueves. Recurrió la orden de permanecer en prisión preventiva y se le ha concedido, entendiendo que ya pasará el tiempo correspondiente entre rejas cuando se celebre el juicio. Ahora bien, por precaución, se le ha retirado el pasaporte y el carné de conducir para evitar que huya y eluda su responsabilidad ante el juez.