Las conmovedoras palabras que Miguel Ángel Muñoz le dedica a Sergio Peris-Mencheta

Miguel Ángel Muñoz ha elegido celebrar su cumpleaños número 41 acompañando a su amigo Sergio Peris-Mencheta, quien padece leucemia. Ha sido mediante una publicación en su cuenta de Instagram: "Y de repente el 4 de julio el mejor regalo de cumpleaños me lo hizo el titán de Sergio Peris-Mencheta,al que fui a visitar al hospital City of Hope en Los Ángeles, donde lleva luchando contra la leucemia un montón de meses", ha escrito.

Gracias al post del intérprete se ha podido conocer la última hora sobre el estado de salud del actor. "Cuando yo llegué, quedaban pocos días para que pudiera tocar tres veces la campana, que significaría que el trasplante había funcionado y ya podía irse a casa con su familia a seguir cuidándose y disfrutar de esta nueva vida que comienza a partir de ahora", ha explicado.

Unas tiernas palabras y una sólida amistad

Junto a Sergio Peris-Mencheta en el hospital se encontraba su mujer, Marta Solaz, y Miguel Ángel Muñoz no ha escatimado en elogios hacia ella: "Es tan extraordinaria como él y ha sido la otra encargada de trasplantar energía, confianza, generosidad y sobre todo, AMOR", ha expresado.

Miguel Ángel Muñoz, Sergio Peris-Mencheta y Marta Solaz Instagram: @miguelamuñoz

A pesar de encontrarse combatiendo el cáncer, Sergio Peris-Mencheta continúa con sus compromisos profesionales. Su último proyecto es la dirección de la obra de teatro, '14.4', que se puede ver en el 'Matadero' de Madrid y Miguel Ángel Muñoz también ha alabado cómo su amigo afronta su lucha contra la enfermedad. "Sergio es así. Me lleva sorprendiendo muchos años por sus grandes capacidades, pero aquí ya se ha pasado el juego con 7 expansiones", han sido algunas de emotivas palabras dirigidas a su compañero. "Tocó la campana, se fue a su casa, terminó de dirigir #14.4 y yo pude asistir ya en Madrid al estreno. Pude disfrutar de este regalazo de cumpleaños en forma de obra de teatro", ha agregado. Asimismo, Muñoz ha concluido su mensaje dando las gracias por vivir este "gran cumpleaños que no quería celebrar y por todas las felicitaciones que he recibido".

Cabe mencionar que es el primer cumpleaños que pasa el intérprete sin su Tata, que falleció el pasado 23 de julio y Miguel Ángel, ya comentó que este año no deseaba hacer ninguna fiesta: "Soplaré las velas por primera vez sin mi Tata y no me apetece una fiesta", le reveló a La Razón.

El estado de salud de Sergio Peris-Mencheta

Fue el pasado mes de enero cuando el actor y director comunicó que tenía leucemia. "Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez", transmitió, admitiendo que se sentía "vulnerable, aterrorizado y muy pequeñito". El artista fue operado en mayo y pasó algo más de un mes en el hospital, donde estuvo acompañado por su familia, además de sus amigos, entre ellos, Miguel Ángel Muñoz, con quien ha quedado demostrado que mantiene una sólida amistad.