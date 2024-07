Cristina Pedroche celebra el primer cumpleaños de su hija Laia: "Día de mucho amor"

El 14 de julio de 2023 llegó al mundo la pequeña Laia, la primera hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz y ayer, por el primer aniversario de la bebé, la presentador celebró el cumpleaños de su "pitaya" en la más estricta intimidad. A pesar de la íntima velada, la de Vallecas no ha dudado en compartir en Instagram un post de uno de los días más emotivos de su vida, de lo más emocionada por la rapidez con la que pasa el tiempo.

"Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos. Tarta hecha por @dabizdiverxo sin azúcar y sin edulcorantes. Es de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y arriba lleva cerezas frescas semi compotadas", ha escrito Cristina Pedroche junto al carrousel fotográfico de la celebración de Laia. En él, la presentadora ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram imágenes de la tarta y de los globos elegidos para la íntima velada. Aunque se desconoce quiénes estuvieron presentes en el cumpleaños de la bebé, todo apunta a que asistieron a la cita los familiares más cercanos de Laia.

Como era de esperar, degustaron un menú de Goxo, el restaurante a domicilio de Dabiz Muñoz, padre de Laia. "Las fechas importantes se celebran siempre con Goxo", escribió Cristina Pedrocho junto a una fotografía de los diferentes platos que degustaron durante la celebración.

Detalles de la celebración de Laia, la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Instagram

Cristina Pedroche, muy emocionada por el cumpleaños de su hija

Horas antes de que comenzara el aniversario de la pequeña, Cristina Pedroche compartió una de sus publicaciones más emotivas hasta la fecha. La presentadora se atrevió a leer un fragmento de su primer libro, "Gracias al miedo", en Instagram con motivo del primer cumpleaños de su hija. Junto al clip audiovisual, la de Vallecas escribió: "A unas horas de las 00:10 que es a la hora a la que nació mi hija me siento muy emocionada. Ya me habían avisado de que el primer cumpleaños es muy intenso que se te remueve todo por dentro. He estado viendo fotos y vídeos del parto y me apetecía compartiros este trozo de mi libro. El libro no va solo de mis miedos relacionados con la maternidad pero lógicamente ha sido lo que más miedos me ha traído. El mayor miedo, que sigo teniendo a día de hoy, ha sido el de estar a la altura, el de no fallar, el de ser buena madre. La mejor para ella. Ojalá cuando crezca mi hija esté orgullosa de mí. Yo voy a seguir haciéndolo todo lo mejor que sé, dándole todo el amor del mundo, protegiéndola y dándole siempre la mano. Estando siempre presente".

En estos últimos 12 meses, Cristina Pedroche ha vivido un intenso viaje como madre primeriza y, desde que nació su hija, ha compartido con todos sus seguidores cómo ha vivido la maternidad, sin tapujos, desvelando sus miedos y emociones, sentimientos que ha plasmado en su primer libro y que se ha convertido en todo un éxito de ventas desde que se publicó el pasado 5 de junio.