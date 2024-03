Críticas a Laura Matamoros por enseñar su tonificado cuerpo: "No le favorece para nada"

Muy sorprendidos han quedado los fans de Laura Matamoros con su cambio de look. La creadora de contenido no solo ha cambiado su color del pelo a rojo cereza, siguiendo la tendencia de muchas famosas como Dua Lipa, sino que su cuerpo luce mucho más tonificado de lo habitual. ¿El motivo? Matamoros es portada de una conocida revista de salud y bienestar. Un cambio que no ha recibido muy buenas críticas en redes sociales, donde la acusan de un abuso de Photoshop (retoque de fotografías).

"No solo físicamente, también mentalmente me encuentro en mi mejor momento", son las primeras palabras que Woman's Health ha publicado de la influencer en su portada. En ella, aparece Matamoros con un body de neopreno gris.

"No hace otra cosa que cuidar su cuerpo", "Saca su parte más masculina de ella y creo que no le favorece para nada", "No vayas adelgazar más", "Estoy segura de que no es su mejor foto. Muy regular la portada para como es ella realmente", "Los denunciaría por un Photoshop nivel básico, tú eres más guapa que eso. Lo que te han hecho en el sobaco es denunciable si tenías tantas expectativas en esto", han sido algunos de los comentarios negativo que le han escrito junto a la imagen colgada por Matamoros en Instagram.

Por su parte, la influencer ha preferido hacer caso omiso a las críticas.