Se cumplen 10 años de la muerte oficial de Ylenia, la hija de Romina y Albano

Ylenia Carrisi, la hija mayor de los famosos cantantes italianos Albano y Romina Power, desapareció bajo circunstancias misteriosas en Nueva Orleans, hace ahora 30 años. Durante mucho tiempo, la familia hizo lo imposible por dar con su paradero y recuperar a su hija. Eso nunca ocurrió, pero corrieron ríos de tinta con bulos, pistas que no llevaban a ningún lado e informaciones intencionadamente falsas aprovechando la falta de resultados por parte de las investigaciones policiales. La última, en junio de 2024, procedente de un detective privado, expolicía de Florida.

Ylenia tenía entonces 23 años y había decidido tomarse un tiempo para dar rienda suelta a su espíritu aventurero. En Nueva Orleans se alojó en el Hotel LeDale con el músico callejero afroamericano Alexander Masakela, veinte años mayor. Aunque se le arrestó por otro cargo, fue liberado por falta de pruebas que le relacionasen con la desaparición de Carrisi.

Un guardia de seguridad creyó haberla visto arrojándose al río Mississippi al grito "pertenezco al mar", pero la búsqueda en el agua tampoco dio frutos. En 1996, alguien llamó asegurando que seguía viva. A partir de estas señales y sin ninguna certeza, cada uno fue armando su relato. Después de muchos años de dolor y convencido de que su hija se lanzó al agua, Albano cursó la solicitud en 2013 para que se declarase oficialmente su muerte. “Jamás habría querido solicitar la declaración de muerte presunta, pero me han convencido ciertas razones de carácter administrativo”, declaró en enero de ese año. Finalmente, en 2014, el Tribunal de Brindisi sentenció el fallecimiento. Al menos en los tribunales, el misterio de la desaparición quedó cerrado.

Albano y Romina Power estuvieron casados tres décadas (1970-1999) y tuvieron cuatro hijos larazon

El circo mediático siguió y Albano tuvo que escuchar continuos giros de la historia que no condujeron a ninguna parte. Pero se acostumbró: "He vivido bastante para saber cómo hacer que no me afecten estos ataques estúpidos y malvados que surgen cada dos por tres. No puedo entender qué pasa por las cabezas de estas personas que sueltan esos titulares". En la pareja, divorciada desde 2000, fue Romina quien siempre mantuvo la esperanza de volver a ver a su hija reforzando su convencimiento en las teorías que le hacían llegar algunos videntes. Construyó, según su ex marido, "una gran mentira" con la muerte de Ylenia. En su desconsuelo y en su necesidad de creer, la artista fue estafada por algunos de estos videntes y perdió mucho dinero. Albano, por su parte, buscó consuelo en Dios para afrontar la pérdida de su hija y el fin de su gran amor.