Dani Mateo se sincera sobre su depresión: "La sufro cada cierto tiempo, es una mierda"

Este 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Depresión, una jornada que nació con el objetivo de “dar visibilidad a los millones de personas que sufren esta enfermedad en todo el mundo”, según Save The Children. Los datos de la OMS arrojan que un 5 % de los adultos del globo padece esta enfermedad cargada de tabúes pese a lo presente que está en la sociedad.

Dani Mateo, presentador del programa de La Sexta “Zapeando”, ha querido dedicar unas palabras a los pacientes que, como él, sufren depresión. “Hoy es el Día Mundial de la depresión y quiero mandaros un abrazo muy fuerte a todos los que estéis pasando por ella. Yo la sufro cada cierto tiempo y sé que es una puta mierda, pero también se extraen grandes lecciones de estas etapas. Ánimo! Esto también pasará…”, comentó en su cuenta oficial de X.

No es la primera vez que Dani Mateo se pronuncia abiertamente sobre su enfermedad. El pasado mes de septiembre aplaudió el discurso del cantante de Imagine Dragons, Dan Reynolds, sobre su propia depresión. “Cuando me diagnosticaron depresión y ansiedad hace muchos años, sentado en una silla con el terapeuta, me di cuenta de que esto no me hace débil, esto no me hace roto. Hay gente ahí fuera sufriendo lo mismo (...) Tu vida siempre vale la pena vivirla (...) No nos quites nunca tu vida”, dijo el artista estadounidense sobre el escenario.

Un mensaje aclamado por Dani Mateo, que desveló por primera vez en público que él también había sufrido depresión: “Me encanta lo de ‘no nos quites nunca tu vida’. Precioso. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos lo importantes que pueden ser en esos momentos unas palabras de ánimo y cariño”.

A muchos ha estrado que Mateo sufra depresión, puesto que de cara a la galería es una persona que siempre muestra su mejor sonrisa y hace gala de un envidiable sentido del humor. “Jamás hubiese pensado que tú tenías depresión. Ya te admiraba como humorista, te sigo desde hace años, pero ahora me hago más fan tuya. Gracias Dani por ayudarnos a reír cada día y ayudarnos a quitar el estigma a la depresión”, le dijo una de sus seguidoras en X.