Dani Rovira se despide de su padre con una carta desgarradora: "Perder tu raíz hace que se me tambaleen las ramas"

Este miércoles, Dani Rovira compartía uno de esos textos imposibles de leer sin sentir un nudo en la garganta. El actor, de 44 años, anunció en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, a quien estaba profundamente unido. Con una serie de imágenes familiares y una carta repleta de amor, el intérprete malagueño ha querido rendirle el homenaje más sincero: el de un hijo agradecido que se queda sin su mayor apoyo.

"Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado", comienza el texto con el que Rovira abre su corazón a sus más de dos millones de seguidores. En esas líneas, el protagonista de "Ocho apellidos vascos" evoca los recuerdos de su infancia, las primeras caídas en bicicleta y el aliento constante de ese padre que siempre corría a su lado, sosteniéndole, empujándole hacia adelante. "Solo tu amor te hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros riéndote y gritándome ‘¡vas solo, ya vas solo, Danilillo!’".

Rovira, que en 2020 superó un linfoma de Hodgkin, recuerda también que su padre fue uno de sus grandes pilares durante aquel proceso. Un acompañante silencioso pero firme, que celebró con él cada pequeña victoria, cada día ganado. "Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas. No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido el equilibrio de todo, como si doliera el aire".

El actor describe la pérdida con la sensibilidad que lo caracteriza, transformando el duelo en poesía: "Será que perder tu raíz dentro de mí hace que se me tambaleen las ramas. Y no paran de caérseme las hojas". Unas palabras que reflejan tanto el vacío de la ausencia como la gratitud por haber tenido una figura paterna tan luminosa.

Rovira recuerda la "bondad y nobleza" de su padre, esa capacidad de irradiar amor a todos los que le rodeaban. "Ese era tu superpoder: el amor que irradiabas y tu risa exagerada y disfrutona. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más… daría lo que el diablo me pidiera".

En el cierre de su carta, el actor promete mantener vivo su legado. "Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado".

Las redes se llenaron de mensajes de cariño hacia el actor. Figuras como Sara Carbonero, Roberto Leal, Fernando Tejero, Rozalén o Paz Padilla no tardaron en enviarle su apoyo y admiración.

Dani Rovira, que tantas veces ha hecho reír al público, hoy muestra su lado más vulnerable.