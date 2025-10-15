El hermano de Joaquín Sánchez, inquiokupa en Cádiz: debe más de 7.000 euros

La familia de Joaquín Sánchez ha estado en boca de todos en los últimos meses, especialmente después del surgimiento de féminas que aseguraban haber estado con el futbolista. También por los ataques del hermano de Susana Saborido al matrimonio, que tantas horas copó en televisión. Pero ahora el escándalo familiar llega por parte del hermano del jugador del Betis, quien ha sido acusado de estar provocando estragos a los propietarios de la residencia en la que vive. Entre otras cosas, porque no paga y ha sido declarado como inquiokupa.

Son varios los famosos que sufren la lacra de la okupación, como Ainhoa Arteta, Manu Tenorio o Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero. También los rostros conocidos que viven sin rendir cuentas ni pagar lo acordado, como Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, o Paulina Rubio, siendo los últimos casos más sonados. Se suma ahora a la lista Aurelio, hermano del futbolista, que no hace frente a sus responsabilidades en la casa del Puerto de Santa María, en Cádiz.

La deuda que deja el hermano de Joaquín

Se acusa a Aurelio de deber 6.500 euros a los propietarios del piso, así como 1.300 euros a la comunidad de vecinos. La propietaria le tenía en buena consideración: “Lo conocíamos de toda la vida, de parar en el mismo sitio. Era un chico educado, de trato cercano, por eso confiamos en él sin dudar”. Ahora se arrepiente. Primero vivía solo y después con su pareja y la hija de que tuvieron en común. Todo era perfecto, hasta que en abril de 2024 termina el contrato de cinco años de alquiler y se negaron a abandonar el domicilio.

Es más, hay audios supuestamente amenazantes que paralizan a los dueños del inmueble a reclamar lo que les corresponde. Están desesperados. Su hijo necesita vivir en esa casa y más de un año después no han conseguido echarles. Mucho menos que paguen. La familia se queja de estar pagando religiosamente sus impuestos, los suministros y demás gastos, sin que la ley les ampare y defienda. “Han presentado un informe de vulnerabilidad, pero si les ves las redes sociales, están de vacaciones por todos lados. En Disneyland París, comiendo por todos lados, no les falta ningún detalle, su coche en la puerta… Se están riendo de todos nosotros”.

Desde el programa ‘El tiempo justo’ han podido hablar con el hermano de Joaquín y también con su pareja. Se han negado a mostrar esos informes de vulnerabilidad o facilitar cualquier información para defender su postura como inquiokupas. La pareja de Aurelio, al ver la cámara, echó a correr y se negó a responder a las preguntas. Mientras tanto, en él se limitó a pedir respeto y exigir al reportero que “no me molestes estando mi hija, porque me estás molestando”. Los propietarios no sabes qué más hacer, incluso han mandado a la policía a identificar a “la gente rara” que no para de subir y sospechan que “están alquilando habitaciones a rumanos por 300 euros”.