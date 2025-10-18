Así es Stella Banderas: el puente que hoy une dos mundos

Con los viñedos de la Abadía Retuerta LeDomaine de fondo y bajo la luz otoñal de Sardón de Duero (Valladolid), Stella Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casará este sábado con el empresario estadounidense Alex Gruszynski.

La tierra castellana y glamour de Hollywood unidos por el amor en este antiguo monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo. El recinto, que dispone de helipuerto, ha sido reservado por los novios durante varios días: unas cuatro noches para asegurar la privacidad del evento.

La abadía castellana donde se casa este sábado Stella Banderas La Razón

Se espera una asistencia de entre 200 y 250 invitados, incluidos rostros del cine internacional, y Chris Martin (ex de Dakota) actuará como singular regalo de bodas.

Stella Banderas, cuyo nombre completo es Stella del Carmen Domínguez Griffith, es la única hija de Banderas y Griffith. Nació el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, España, y ha vivido a caballo entre Marbella y Los Ángeles. Mantiene un fuerte vínculo con sus raíces españolas, especialmente con Málaga, donde pasa temporadas y participa en tradiciones como la Semana Santa.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutan de la Semana Santa de Málaga en compañía de Antonio Banderas GTRES

Estudió en el colegio californiano Wagon Wheel School, en el que conoció al que desde hoy será su marido. Posteriormente se matriculó en Literatura y Arte en la Universidad de Nueva York, pero enseguida cambió su enfoque y se formó en Cine en la Universidad del Sur de California (USC), donde también residía su madre. No obstante, no ha seguido la carrera actoral de sus padres, sino que se dedica a otros proyectos, como su propia empresa de perfumes, Light Bound, muy ligada a su identidad cultural.

Piña familar, a pesar de la distancia

Mantiene una estrecha relación con sus padres. A Melanie la describe como una madre poco convencional en cuanto a la comunicación, muy franco y sin tabúes con la hija. Sus padres, aunque separados desde 2015, siempre se han mostrado unidos, algo que siempre ha agradecido. Banderas ha expresado en muchas ocasiones su cariño hacia su ex, a quien define como "la mejor amiga" que tiene y dice que la querrá "hasta que su corazón deje de latir".

Es nieta de la actriz Tippi Hedren, musa de Hitchcock y símbolo del Hollywood dorado, y hermanastra de Dakota Johnson y Alexander Bauer, A pesar de haber nacido en una familia de estrellas y de haber protagonizado portadas de revista desde su nacimiento, Stella ha conseguido preservar su vida fuera de los focos y del interés mediático. Se comprometió en 2024 con Gruszynski, su novio de toda la vida. Se conocieron en la escuela infantil en Los Ángeles y su relación ha tenido sus idas y venidas. Él es un empresario de raíces polacas con formación en administración y emprendimiento, vinculado al sector cinematográfico con una empresa para conectar profesionales de la industria.

Los invitados a la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski disfrutan de la preboda Europa Press

Por herencia familiar y porque así lo desea, Stella encarna dos genealogías fascinantes, dos idiomas distintos que hoy se funden en un mismo paisaje de viñedos y piedra monacal. La calidez malagueña, la estirpe hollywoodiense materna, el refinamiento sobrio del monasterio vallisoletano y su propio temple.