La fiesta preboda de Stella Banderas, organizada por su suegra, la madre de Alex Gruszynski

Todo está listo y la Ribera del Duero ya se ha engalanado para acoger la boda de la temporada. Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casa con su novio Alex Gruszynski. El enlace será este sábado 18 de octubre en la Abadía Retuerta LeDomaine, antiguo monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, en Valladolid. Concretamente en Sardón de Duero. Hasta aquí ya se han desplazado muchos de los íntimos familiares y amigos de la pareja, dispuestos a brindar por el triunfo del amor y un nuevo capítulo de su idilio.

Pero antes del ‘sí, quiero’, también ha habido otros brindis y más excusas para festejar. Y es que la pareja ha querido romper el hielo y ayudar a que ambas familias estrechen lazos, celebrando la ya tradicional preboda, como así han adelantado desde la revista ‘Hola’.

La fiesta preboda de Stella Banderas y Alex Gruszynski

Es decir, una fiesta previa a la boda en sí misma para ir abriendo apetito y, de paso, poner a punto el cuerpo en modo festivo. Un encuentro que los novios utilizarán para ir recibiendo poco a poco a sus invitados, presentándolos entre sí mientras comparten manjares de la región regados con los mejores vinos y licores. Una buena forma de poder compartir tiempo con todos los presentes, a sabiendas que el sábado, durante la boda, será difícil darle el tiempo que se merece a cada uno y cumplir con los protocolos nupciales.

Antonio Banderas en compañía de su exmujer Melanie Griffith y la hija de ambos, Stella del Carmen Instagram

Desde la citada publicación no han logrado averiguar dónde tendrá lugar exactamente la fiesta preboda. Lo que sí confirman es que será en un enclave cercano a donde se encuentran alojados los familiares y amigos de Stella del Carmen y Alex Gruszynski, para facilitar la logística y no llamar demasiado la atención. Y es que en este enlace se han asegurado mucho de proteger la discreción y que no trascienda ni el más mínimo detalle, de ahí que incluso se hayan requisado los teléfonos móviles a los invitados.

Quizá también suceda en la tarde de este viernes en la preboda, que ha sido organizada por la suegra de Stella, Ellen Gruszynski. Ella se ha encargado del menú, con inspiración española, así como de la decoración y demás detalles del encuentro previo al gran día. Uno en el que se esperan muchas emociones a flor de piel, pero también otras sorpresas que se están reservando y que prometen hacer mucho ruido. No solo porque una de ellas es una actuación musical que promete generar muchos titulares.