Donald Trump, del lado del príncipe Harry pero arremete contra "la terrible" Meghan Markle

El pasado sábado, el presidente Donald Trump resolvió una importante incógnita que existía desde su victoria electoral en noviembre. Trump dejó claro que no iba a echar de EE UU al príncipe Harry aunque se demostrara que mintió al solicitar su visado.

"No quiero hacer eso. Le dejaré en paz", aclaró Trump en declaraciones en exclusiva al "The New York Post". Aunque añadió que no perdonará ni perdonará nunca a la esposa del príncipe, Meghan Markle, a la que no considera un miembro de la familia real británica como tal, sino una mera advenediza. "[Harry] Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible", dijo.

La legalidad del visado del príncipe Harry en EE UU saltó al plano mediático cuando la Heritage Foundation cuestionó los trámites a raíz de lo publicado en el libro de memorias del hijo de Carlos III. En "Spare" Harry admitió el consumo de drogas, algo incompatible con su permiso por parte del Departamento norteamericano de Inmigración. Y aunque la Administración Biden bloqueó la publicación del expediente del príncipe, la mencionada organización tenía esperanzas de que las cosas cambiaran con la llegada de Trump.

En marzo pasado, Trump advirtió a Harry con retirarle el visado si se demostraba que había mentido sobre el consumo de drogas al solicitarlo. La conservadora Heritage Foundation acababa de presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense al entender que se debería haber rechazado la solicitud del príncipe expatriado.