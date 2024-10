Susanna Griso cuenta el último mensaje que le mandó Íñigo Errejón cuando estalló el escándalo sexual: "Me llama mucho la atención"

Una oleada de mujeres ha alzado la voz en los últimos días en contra de Íñigo Errejón. Una especie de “Me Too” al que Cristina Fallarás dio alas y que ahora parece imparable. Entre las que han denunciado ante las autoridades al exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados por supuesta violencia o acoso sexual se encuentran la actriz Elisa Mouliaá y la colaboradora televisiva Aída Nízar, además de otras tantas anónimas que han hecho llegar su fatal testimonio a la periodista mencionada anteriormente.

Desde entonces, Errejón se encuentra en paradero desconocido y solo se dejó ver en una ocasión abandonando su domicilio de Madrid a bordo de un vehículo. “Ha sido un orgullo trabajar con vosotros, compañeros. Siento el perjuicio”, habría sido el último mensaje que hizo llegar a sus colegas de formación antes de desaparecer del mapa, quizás consciente de todo lo que estaba por llegar.

En este sentido, Susanna Grido también ha querido desvelar en “Espejo público” cuál fue el último mensaje que Íñigo Errejón le hizo llegar a ella a colación de la polémica. “Al leer el comunicado no entendí que estaba hablando de comportamientos inadecuados contra las mujeres, sino que pensé que se refería una depresión. Le escribí e inmediatamente después me contestó, tardó solo unos segundos”, ha comenzado relatando la presentadora y periodista.

Pasada aquella primera jornada en la que los casos de supuesto abuso se hicieron públicos, Griso volvió a ponerse en contacto con Errejón para ofrecerle la oportunidad de defenderse en el plató de “Espejo público” o de enviar un mensaje a través de ella, pero su respuesta sorprendió a la conductora del matinal. “Por la noche, viendo todas las denuncias que se estaban presentando, tanto la que se presentó en comisaría como las anónimas, le volví a escribir y le pregunté si él quería decir algo para defenderse y yo lo diría al día siguiente en el programa, citándole a él o a fuentes próximas, y me dijo: ‘No, gracias’. Me llama mucho la atención que no utilice esa oportunidad de defenderse. Que no lo quiera negar ni siquiera me llama la atención”, ha explicado la presentadora.

Íñigo Errejón. Jesús Hellín Europa Press

No es la primera vez que Griso se pronuncia sobre el escándalo sexual de Íñigo Errejón. El pasado viernes, también en “Espejo público”, explicó cómo se había comportado con ella cada vez que coincidieron en el pasado.

“Su actitud conmigo siempre ha sido impecable, por eso jamás me hubiera imaginado algo así”, comentó la periodista, que además era completamente ajena a “los rumores” que desde hace tiempo sonaban entre periodistas y políticos y que alertaban de la lamentable actitud de Errejón.

Además, la periodista llegó a la conclusión de que las prácticas del exprotavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados se basaban en el “abuso de poder”, por lo que nunca se atrevió a violentar a la presentadora de uno de los programas más vistos y longevos de la televisión en España.