La emoción de Terelu al descubrir cómo será su nieto o nieta según la Inteligencia Artificial

Esta semana la familia Campos ha protagonizado varios titulares cuando Alejandra Rubio y su novio, Carlo Costanzia, han dado una exclusiva a la revista '¡Hola!', anunciando el embarazo de la hija de Terelu Campos. El hecho de que decidiesen vender esta noticia ha generado varias críticas, lo que ha provocado que la hija mayor de María Teresa Campos acudiese al programa '¡De viernes!' para defender vehementemente a su hija. “Todos vamos a ganar en nuestro trabajo con una exclusiva así. ¿Por qué tanta hipocresía?”, se preguntó. La presentadora aseguró que estaba "dolida". "Se puede opinar de todo, faltar el respeto, insinuar, insultar...”, enumeró.

Terelu, también aprovechó para desmentir los rumores de que existiera un acuerdo para varias exclusivas: “No hay un pack. Es mentira, no es verdad. Ha sido una cosa puntual y eso no está firmado ni apalabrado por nadie. Os lo juro por mi madre”, aseguró.

El nieto o nieta de Terelu, recreado mediante IA TVE

Tras esto, se mostró mucho más relajada en el formato 'D corazón', en el cual es colaboradora. Allí, Terelu fue sorprendida por el equipo del programa, que aprovechó la Inteligencia Artificial (AI) para recrear cómo sería la cara de su futuro nieto o nieta, según los rasgos faciales de sus progenitores. Ante esto, la presentadora no ocultó su emoción y aprovechó para recordar cómo fue el momento en el que dio a luz y lo que sintió cuando miró por primera vez el rostro de Alejandra Rubio: "Ese momento es mágico. Cuando la cogí y me miró, me cagué de miedo, me miró desafiante”, confesó. Asimismo, recordó que su madre, la fallecida presentadora, estuvo con ella durante el parto, lo que para ella fue "muy importante".

Las críticas a Alejandra

Varias han sido las figuras públicas que han criticado el embarazo de Alejandra. Una de ellas ha sido María Patiño. La presentadora manifestó en el Canal Quickie que este embarazo le parecía “una noticia bonita de dos personas absolutamente incoherentes que han escupido para arriba y les ha caído encima”.

Lydia Lozano, por su parte, expresó que nunca se habría esperado una noticia así por parte de Alejandra Rubio: “Me parecía mucho más lista”, sentenció, mientras que Víctor Sandoval opinó que ni la influencer ni su novio tienen “la cabeza amueblada”: “Ahora lo que más entiendo es a Terelu. Entiendo tu imagen de estos días, tu desesperación y tu cara amargada, esto tiene que sacar de quicio a cualquiera”, añadió el colaborador, dirigiéndose a la hija de María Teresa Campos.

La defensa de Carmen Borrego

Carmen Borrego, al igual que Terelu, defendió a su sobrina en 'Así es la vida': “Para mí la llegada de un bebé nunca es una mala noticia ni un drama”, sostuvo.

Según relató Borrego, la influencer “siempre ha querido ser mamá joven”. “No voy a contar intimidades de ella, pero cuando me entero por ella, mi respuesta fue ‘yo te lo crío’. No hay ningún problema”, añadió, apuntando que “a los hijos hay que tenerlos cuando hay tanto amor” y que ella consideraba que su sobrina y Carlo están “muy enamorados”.