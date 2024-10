La escapada de Sara Carbonero a un lugar lleno de significado

Sara Carbonero se ha escapado a Portugal y ha compartido en Instagram algunas imágenes junto a la palabra "calma". Además, un texto en el que expresa que "dejo esto por aquí para cuando necesite recordar la paz que me da siempre volver a Portugal". El post va acompañado además por una canción de Mercedes Sosa.

Un viaje en el que no ha faltado tampoco el turismo, la gastronomía y la compañía de sus amigas. La periodista está volcada en su firma de ropa, Slowlove, que fundó junto a su "comadre" Isabel Jiménez. En los últimos días han acudido a varios eventos relacionados con el mundo de la moda y ha estado volcada en el lanzamiento de su nueva colección. Además, anunció en redes sociales que está entusiasmada con otros proyectos de los que aún no puede dar más pistas.

Cuando Iker Casillas dejó el Real Madrid y continuó se carrera profesional en Portugal, la periodista le acompañó junto a sus hijos. Allí vivieron cinco años marcados por las alegrías y también por las tristezas. Pero Carbonero supo adaptarse al país luso y recuerda esa etapa de su vida como una de las más felices.

"Ya estamos en Porto, nuestra nueva ciudad. Aunque todavía no puedo descubriros muchos rincones (tiempo tendremos más adelante) sí os puedo contar las primeras sensaciones que estoy teniendo estos días. No hace falta estar mucho tiempo aquí para poder apreciar el aire bohemio de la ciudad, su incuestionable belleza decadente y su vivir despacio (slow life). Algo que me ha conquistado desde el primer minuto", desvelaba Carbonero a su llegada a Portugal.