Un exultante Ilia Topuria anuncia que ha sido padre de una niña

Ilia Topuria está celebración y no es para menos: el luchador acaba de ser padre de una niña junto a su novia, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui. 'El Matador' ha compartido en redes sociales su felicidad, desde el hospital Vithas: "No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto", ha escrito. La pareja dio a conocer su paternidad un día antes de que Topuria se consolidase como campeón mundial de la UFC en peso pluma tras vencer a Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.

Se trata de la primera hija en común que tiene la pareja. El peleador es padre de Hugo, su primer hijo, fruto de una relación anterior. En entrevistas anteriores, el deportista reflexionó sobre la paternidad y explicó que quiere enseñar a sus hijos a que valoren el esfuerzo: "Les voy a dar todo cuando yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites. Si yo conduzco el último coche que han sacado en el mundo, ellos no lo van a conducir. Tienen que aprender a convertirse en la persona rica que puede conducir ese coche", confesó.

Quién es Giorgina Uzcategui

Uzcategui ocupa actualmente el puesto CEO de Future & Energy, una empresa de energías renovables cuya base se encuentra en Estados Unidos. Después de estudiar Administración de Empresas en el Miami Dade College, la joven amplió posteriormente su formación en la Universidad de Suffolk en Boston. La relación entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui comenzó de forma casual. Los dos contaron que se conocieron en una cena donde la conexión fue instantánea: "La conocí a ella en una cena y pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", aseguró Topuria durante un reportaje que realizó junto a ella.

No obstante, la empresaria confesó que en su día la imagen que tenía del luchador no era la más idónea: "Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", confesó la joven en dicha entrevista.

Actualmente, residen en Alicante y en febrero de 2024 anunciaron su inminente paternidad: "La matadorcita viene en camino y desde ya sabemos que tendrá grandes propósitos en su vida. Te amamos, hija", escribió Georgina en Instagram.