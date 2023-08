La familia de Mario Biondo dará su versión en un nuevo documental

La familia de Mario Biondo no se rinde y hará todo lo posible por esclarecer la verdad sobre los últimos días en la vida de su hijo. Por eso, cuando les propusieron hacer un documental no se lo pensaron. Quieren llegar hasta el final, sobre todo tras visualizar el documental de Netflix, "Los últimos días de Mario Biondo", que consideran que solo ha servido para "lavar la imagen de su viuda", Raquel Sánchez Silva.

Tanto los padres del cámara italiano como el perito judicial Óscar Tarruella tienen pensado denunciar a Netflix y a los productores del proyecto, entre los que se encuentra Guillermo Gómez, quien fue representante de Raquel Sánchez Silva, por utilizar sus entrevistas sin su permiso.

"Mi equipo letrado está estudiando todo, pero va a haber demanda. No solo por el uso de imágenes...Son demandas individuales, cada uno pondrá lo suyo. Lo que sé es que familia como otros profesionales a los que han editado cómo les ha dado la gana para que parezcamos unos conspiranóicos locos...Que se atengan a las consecuencias. Yo siempre digo que si nos tienen que indemnizar eso solo será un simple arañazo en su bolsillo. Estoy convencido de que la justicia nos dará la razón", comienza diciendo Óscar en conversación exclusiva con la revista Semana.

Los tres capítulos, que están disponibles desde el 3 de agosto, ofrecen una versión con la que ni los padres de Mario Biondo, ni tampoco sus hermanos aprueban. Siguen pensando que su hijo fue asesinado y que no se suicidó. Por eso, aunque la vía legal continúa, quieren que salga este documental para que se sepa su verdad. El criminólogo Óscar Tarruella lo explica: "Oferta no hemos recibido, pero hay gente muy interesada y gente con la que se está hablando. Primero estamos en agosto y segundo no queremos distraernos del foco. Se irán teniendo esas conversaciones en paralelo a las acciones legales que se van a iniciar, obviamente estas plataformas querrán ver las resoluciones judiciales. Tarde o temprano habrá otro documental, pero de verdad, cómo se hacen los documentales". Aún queda por decidir qué plataforma se hará cargo del proyecto.