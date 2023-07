Geraldine, viuda de Carlos Marín: "Su madre y su hermana no paran de hablar mal de mí"

Geraldine Larrose, cantante conocida por el nombre de Innocence, todavía llora la muerte del barítono Carlos Marín, perteneciente al grupo "Il Divo", que fallecía en diciembre de 2021 a los 53 años en un hospital de la localidad británica de Manchester después de pasar unos duros días en coma inducido, hasta que ya no se pudo hacer nada mas con su vida.

Un año y medio después de aquel adiós tan prematuro, Geraldine vuelve a un primer plano de la actualidad con su regreso a los escenarios y la composición de una canción homenaje al fallecido, quien fuera su gran amor. Desgraciadamente, sus litigios judiciales con la familia de Marin por culpa de la herencia no se han acabado.

"Vuelvo a cantar y estoy preparando un disco. Tengo muchas ganas de reencontrarme con los escenarios, entregarme al cien por cien al público. Me siento muy querida…".

El recuerdo de Carlos sigue igual de vivo…

Hace año y medio que murió Carlos , para algunos parece mucho tiempo, pero, para mí, es como si hiciera muy poco. Le tengo presente cada día. Fue, y sigue siendo, mi gran amor, el hombre de mi vida. Imposible olvidar aquel amor tan limpio y profundo. Todo es muy reciente todavía.

Le ha compuesto una canción como homenaje a tantos años de cariño.

Si. Un tema que me sale del corazón y que es mi homenaje particular a un hombre extraordinario. Me gustaría titularlo “Marcas los latidos de mi corazón”.

¿Sigue cerrada al amor?

Muy cerrada, no concibo ahora mismo enamorarme de otro hombre.

Su enfrentamiento judicial con la madre y la hermana de Carlos no tiene fin.

Yo quiero llegar a un acuerdo con ellos pero no hay manera. El tema está en manos de los abogados, sigo viviendo en el piso que me legó Carlos, y ellas no paran de atacarme, hablar mal de mi, insultarme, decir barbaridades… Canalizan mal el duelo, mientras que yo intento hacerlo lo mejor posible, con mi dolor y mi tristeza, porque le echo muchísimo de menos, pensábamos envejecer juntos… y no se merece que se ensucie su nombre y no se respeten sus últimas voluntades.