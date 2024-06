Gloria Camila desvela su operación estética secreta

Ya ha pasado más de un mes desde que Gloria Camila pasó por quirófano para someterse a una intervención estética. La influencer no estaba contenta con el resultado de la operación de pecho por la que pasó hace años, y se puso en manos de la Clínica Diego de León, su centro de referencia y el de otras muchas famosas, para rediseñar su escote.

Días después, la joven seguía compartiendo en sus redes sociales contenido desde el hospital, algo que extrañó a sus seguidores, puesto que los pacientes que pasan por una operación de pecho suele recibir el alta pasadas unas 24 horas, a no ser que haya alguna complicación durante el posoperatorio.

"Chicos, estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales. He llorado estos días como un bebé, y sigo dolorida e inflamada. Tengo mucho que contaros", dijo entonces Gloria Camila.

Gloria Camila comparte la última hora sobre su estado de salud Redes sociales

Y tanto. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado acaba de desvelar que se sometió a una doble intervención estética el día que ingresó en quirófano: el rediseño de su escote y una remodelación corporal 360.

"Debido a mi ansiedad y problemas emocionales, tiendo a fluctuar de peso. Últimamente, he estado engordando, lo que me frustraba mucho porque, a pesar de hacer mucho deporte, no lograba perder esa grasa en ciertas áreas. Definitivamente ha sido el complemento perfecto a mi rutina saludable para deshacerme de los pequeños cúmulos de grasa localizada y realzar mis partes más favorecedoras", dice Gloria Camila tras someterse a la doble intervención, que se animó a realizar "porque he visto que muchos compañeros y compañeras la han hecho y han quedado de maravilla".

Pero, ¿en qué consiste exactamente su tratamiento? En palabras de la propia clínica, es "una combinación de tratamientos que se adapta específicamente a las necesidades y expectativas de cada paciente. Su objetivo principal es el de moldear la figura al eliminar la grasa localizada en áreas indeseadas y agregar volumen en aquellas zonas en las que ese requiere mayor proyección".

Como bien ha comentado Gloria Camila, son muchos los rostros conocidos que ya han confiado en este tratamiento para lucir su mejor aspecto, y algunos nombres destacados son el de Gema López, María Patiño, Anabel Pantoja o Diego Matamoros.

Además de estos, Gloria Camila cuenta con un largo historial de retoques estéticos. Entre los tratamientos a los que ha sucumbido se encuentran las inyecciones de vitaminas, las infiltraciones de ácido hialurónico para voluminizar los labios, una reducción de papada e incluso un cambio de color de ojos, uno de los retoques más polémicos. "Estaba súper nerviosa pero ha salido todo bien, y estoy feliz. Sin duda, era algo que me apetecía hacer, pero siempre que fuese en buenas manos y de expertos", comentó en redes sociales, donde comparte cada uno de estos tratamientos.