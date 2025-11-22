Gloria Camila y su gran cambio de vida como "madre" de su sobrina Rocío

La muerte de Michu ha cambiado radicalmente la existencia de su hija Rocío. La fallecida dejó estipulado en su testamento que la niña quedara a cargo de su abuelo paterno, José Ortega Cano, y de la que fuera su esposa, Ana María Aldón. Pero, por circunstancias de la vida, es Gloria Camila Ortega quien ejerce de “madre” de la criatura. Según ha compartido Gloria, la pequeña está en su casa, que se encuentra solo a cinco minutos de la de Ortega Cano.

"En el chalet de mi padre están mi hermano pequeño, José María, hijo de mi padre y de Ana María Aldón, y Marina, la mujer que trabaja para la familia desde hace décadas, que ahora mismo tiene un problema en las manos. Por lo tanto, han considerado que sería más cómodo para todos que la niña se quede, de momento, conmigo". Y es Gloria quien se encarga de llevarla y traerla del colegio, y ocuparse de todo a diario, aunque también "tengo la ayuda» de mi sobrina, Rocío Flores, de mis tíos y mis primos. Evidentemente, es una situación complicada y nueva, pero me voy haciendo y voy intentando dar pasitos que sean en positivo".

Una madre extraordinaria

Desde el entorno de la hispano colombiana nos llega la convicción de que "como 'madre fortuita' es extraordinaria, se vuelca con Rocío como si fuera su propia hija. Quiere muchísimo a la niña y la mima como nadie. No le ha costado nada adaptarse a su nueva vida. Gloria disfruta mucho con su sobrina, le dedica todo su tiempo libre y organiza planes con ella todos los fines de semana".

Inma, abuela materna de la pequeña, corrobora que "mi nieta vive con su tía, y no con Ortega. Sé que está muy bien cuidada, pero ve muy poco a su abuelo paterno, a Ortega, y a José María, el hijo pequeño del anterior. Es más, mi nieta y el niño van al mismo colegio y, como están en distintos cursos, apenas coinciden".

El padre de Rocío, José Fernando Ortega, se comunica casi a diario con Inma por WhatsApp, ahora tienen una buena relación, al contrario que hace meses. Desgraciadamente, la madre de Michu reconoce que "con Ortega y su hija Gloria no tengo relación. La última vez que estuve en Madrid visitando a mi nieta me dijeron que la niña tenía que hacer muchos deberes un lunes y resulta que la verdad era que iban a celebrar el cumpleaños de Rocío Flores y no me invitaron. En cambio, estuve con Ana María Aldón y se portó muy bien conmigo, muy cariñosa. Tenemos una relación estupenda…"

Pugnas familiares

La realidad es que Gloria tiene varios frentes abiertos. Sus desafueros con Ana María y su hija Gema, y con su hermana, Rocío Carrasco, afectan en demasía a su vida normal. Y más tras enterarse de que Aldón, según se ha contado, mantuvo una cita con la mismísima Rocío Carrasco. ¿Unieron fuerzas contra los Ortega? Esto es lo que teme Gloria, quien confiesa "el profundo dolor que me causa la nula relación con mi hermana, he sentido una profunda carencia a lo largo de los años, la falta de apoyo de mi hermana mayor".

A pesar de sus intentos durante el pasado por acercar posturas, ha dado un paso atrás, cerrando la puerta a un posible reencuentro. Si bien hace años deseaba una conversación con Carrasco, el tiempo y el desgaste han cambiado su parecer. El periodista Saúl Ortiz asegura que "Ana María y Rocío se vieron en un centro comercial y estuvieron muy cómplices, mantuvieron una charla muy amable y distendida. Hay fotos que demuestran ese encuentro. No se sabe de qué hablaron pero me lo puedo imaginar…" Además, añade que "en la celebración del cumpleaños del hijo que tienen Ana María y José Ortega Cano en común en casa del torero, Ana fue a recoger al niño, y en ese momento Gloria Camila le cerró la puerta en las narices y ella se tiene que esperar dos horas fuera de la casa esperando a que le entreguen al chico".

Por otro lado, Gloria desvela que piensa ejercer acciones legales contra Gema Aldón, con la que mantiene una pelea constante desde hace años. La hija de Aldón ha llegado a lanzas serias acusaciones contra la hija de Ortega: "Lo sucedido a mi madre con Gloria Camila, cuando estaba con Ortega Cano, le puso entre la espada y la pared, empujándola a tomar la trágica decisión de un intento autolítico. No me voy a retractar de nada de lo que he dicho, puesto que es la verdad. Yo creo que cuando una persona te pide ayuda, al igual que mi madre ha ayudado mucho a esa familia, cuando mi madre ha necesitado ayuda, no le ha ayudado nadie y la única que ha estado ahí he sido yo".

Al hablar de un intento autolítico se refiere a lo que ya confesó su progenitora, en el sentido de que había tenido intenciones de quitarse la vida. El que Gema culpe de ello a Gloria abre las puertas a ese posible enfrentamiento en los tribunales.