Irene Rosales se ríe de los que califican a su novio Guillermo como "un ligón"

Meses antes de anunciar públicamente su ruptura matrimonial con Kiko Rivera, en el círculo más cercano de Irene Rosales ya sabían que la influencer estaba conociendo a un chico que le había devuelto la ilusión. Una de sus amigas nos cuenta que "la relación entre Irene y Guillermo se fue fraguando poco a poco. Ella estaba harta de aguantar los desacuerdos con Kiko y encontró en su nueva ilusión un hombre cariñoso, comprensivo, educado, atento y un paño de lágrimas. Irene, al ver que su relación se iba afianzando, decidió decirle a su marido que quería separarse".

Irene Rosales y Kiko Rivera Gtres

El Dj conoce perfectamente a Guillermo, porque hace cinco años se encargó de poner césped artificial en el patio de la casa de Kiko e Irene. De ahí sirvió una buena amistad, pero al hijo de Isabel Pantoja, según nos dice uno de sus vecinos, Paco, "ni se le pasaba por la cabeza que su mujer se estuviera enamorando de otro hombre. Quizá olvidaba que él le fue infiel en el pasado, bastante aguantó esta mujer al lado de Kiko. Era una relación que tenía fecha de caducidad".

Ya no se esconden

En las últimas semanas, han pillado a Guillermo con Irene en actitud muy cariñosa, no se ocultan y aparecen cogidos de la mano y besándose sin reparos. Les han pillado los paparazzis en Madrid, Cádiz, Sanlucar de Barrameda, o en Castilleja de la Cuesta, donde ambos tienen sus lugares de residencia. Y viven muy cerca el uno del otro.

Irene Rosales, nueva cita en el parque con Guillermo y demás amigos Europa Press

Todo parece idílico, pero hay quien define a Guillermo como "un ligón empedernido. Este mismo año se separó de su esposa y le hemos visto con distintas mujeres. Es más, cuando empezó a salir con Irene ya estaba con otras. Suponemos que al afianzarse su relación habrá dejado a las demás".

El periodista Nacho Gay corrobora lo anterior: "Me cuentan que Guillermo es un “pieza”, que después de separarse de su esposa salió con varias mujeres, que le va mucho la marcha y él ligoteo. Vamos, qué es un don Juan. Irene debía estar tan harta de la relación con Kiko que se ha agarrado a un clavo ardiendo. Bueno, imagino que este hombre le gusta mucho… se les ve muy cómplices. Lo que no tengo muy claro es si Irene ya salía con este empresario antes de anunciar su separación matrimonial, o si la relación comenzó inmediatamente después. Lo que parece cierto es que se les vio juntos hace unos meses, y ella no había roto aún su matrimonio. Su amistad se fue transformando poco a poco en algo mucho más consistente como lo demuestran las fotografías en las que les pillaron agarrados y besándose".

Ajena a las habladurías

A pesar de las presuntas evidencias, la ex de Kiko Rivera se ríe de los comentarios y confía plenamente en un hombre que le ha devuelto la ilusión. Guillermo es un empresario sevillano de cuarenta y un años, separado y padre de un hijo adolescente . Muy deportista y atractivo, con un cuerpo musculoso , pelo moreno y lleva barba.

Uno de sus conocidos nos añade que "es muy simpático y muy amigo de sus amigos. Se hace querer y es muy divertido. Todos pensamos que forma una bonita pareja con Irene. Guillermo se siente muy ilusionado con esta nueva relación sentimental".

Guillermo, el empresario sevillano, reaparece en solitario, sin la compañía de Irene Rosales Europa Press

En uno de sus últimos encuentros con los paparazzis, Irene dejó muy claro que "todo el mundo tiene derecho a ser feliz", dando a entender que ha recuperado la ilusión por el amor. Pero contestó a las preguntas de los reporteros con un "no voy a hablar del tema, estamos ante alguien anónimo que no pertenece al mundo mediático. Lo único que digo es que estoy muy bien".

Pero sí que hablo en la exclusiva bien pagada que concedió a una revista. Y nada más hay que ver los sugestivos vídeos que sube a sus redes sociales para entender que vive una etapa muy feliz.