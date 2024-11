Isabel Pantoja, una de las afectadas por la DANA

Ya ha pasado más de una semana desde que la DANA arrasó con todo a su paso por algunos puntos del Mediterráneo. La Comunidad Valenciana se llevó la peor parte y lamenta la pérdida de la mayoría de fallecidos, pero el temporal también se hizo notar en puntos de Castilla La Mancha, como Letur, en Albacete; o Andalucía, como Cádiz.

De hecho, Isabel Pantoja ha sufrido en sus propias carnes los efectos de la DANA, puesto que la entrada de su finca, Cantora, sita a medio camino entre Vejer y Medina Sidonia, se encuentra totalmente inundada, tal y como ha revelado el periodista Antonio Rossi, muy cercano al entorno de la tonadillera, ha revelado en “Vamos a ver”.

Por fortuna, ni Isabel Pantoja ni nadie de su familia se encontraban en Cantora en el momento de la tormenta, puesto que la tonadillera se estableció de forma definitiva en Madrid hace varias semanas. Una nueva vida en la capital que, por lo visto, no hace las delicias de la cantante. “Ya empieza a no estar a gusto, a buscarle problemas y a no encontrarse allí bien”, dice el periodista citado anteriormente.

Lo cierto es que la artista parece enfrentarse a una complicada racha de mala suerte, puesto que uno de los conciertos que tenía previstos en su agenda más próxima tendrá que cancelarse por, supuestamente, razones ajenas a ella: “No tiene responsabilidad Isabel Pantoja, son otras circunstancias que se explicarán en el comunicado. Ella tenía ganas de hacerlo, pero la empresa se ve obligada a cancelarlo y ella se vuelca en el concierto del próximo 26 de diciembre en Madrid dedicado a Navidad”.

Una imagen de la finca Cantora larazon

Uno de los proyectos profesionales más importantes que ahora tiene por delante es la producción de una docuserie ficcionada sobre su vida, aunque las reticencias que ha mostrado en las últimas reuniones están empezando a sacar de quicio al equipo que hay detrás. “En la plataforma con la que se está negociando ese proyecto audiovisual sobre su vida, importantísimo y que le aportaría una gran cantidad de dinero, empiezan a estar un poco cansados porque las reuniones que hay con ella se dilatan. Si la semana que viene no acude a la comida que tienen pendiente, el proyecto se diluye”, ha comentado Pepe del Real.

Sobre los problemas de salud que últimamente han achacado a la tonadillera, desde el mismo programa aseguran: “El jueves pasado se reunió con los médicos y vieron que todo el expediente estaba bien y ya está encerrada en casa”.