Jennifer Lopez reaparece, cabizbaja, días después de cancelar su gira

"This is Me... Live", la última gira de Jennifer Lopez iba a comenzar a finales de mes, pero la cantante la ha cancelado para "salvar" su matrimonio con Ben Affleck. Desolada y cabizbaja, la artista acudió el sábado, junto a una amiga, a hacer unas compras en Beverly Hills. Ataviada con un vestido largo de Dior con estampado floral, escote en V y sandalias de plataforma, JLo entró en la tienda Gucci tratando de ocultar la tristeza de su rostro con unas gafas oversized.

"Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", comunicaron los representantes de Live Nation, en el que informaron de que las personas que habían comprado sus entradas a través de Ticketmaster se les reembolsaría el dinero automáticamente.

Por su parte la artista quiso dar también su explicación en su sitio web OntheJLo, donde escribió; "Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario". Y añadió: "Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...".

La cancelación de la gira se produce en medio de los rumores de crisis en su matrimonio con el actor Ben Affleck, con el que podría estar a punto de separarse.

Mientras JLo se refugia en sus familiares y amigos, el actor de "Pearl Harbor" acudía con su ex mujer, Jennifer Garner, a un partido de baloncesto de uno de los tres hijos que tienen en común en Santa Mónica. Con Garner mantiene una excelente relación seis años después de su ruptura. Ella ha sido su principal apoyo en la lucha del actor contra sus adicciones. "Todos sabemos que si Ben se sale del carro, Jennifer [Garner] tendrá que recoger los pedazos; siempre lo hace", recoge New York Post haciéndose eco de una fuente del NewsNation.