Juan Avellaneda, ingresado por "problemas respiratorios"

Juan Avellaneda permanece ingresado en la clínica Teknon, en Barcelona, tras acudir a urgencias el pasado domingo, 19 de enero, por encontrarse indispuesto. El diseñador ha contado lo ocurrido a través de las redes sociales donde ha recibido numerosos mensajes de sus seguidores preocupados por su ausencia en la red. "Ayer muchos visteis que tuve que venir a urgencias, y al no subir mi contenido diario, recibí miles de mensajes preguntándome cómo estaba. Os confieso que no me esperaba tanto cariño, y me ha emocionado muchísimo sentir vuestro apoyo", relata.

Tras someterle a algunas pruebas recibió el diagnóstico. Avellaneda tiene "problemas respiratorios" por lo que permanecerá ingresado hasta su total recuperación: "Finalmente, me han detectado problemas respiratorios, y aunque estoy bien, me han recomendado quedarme unos días ingresado para tratarlo". "Estoy en las mejores manos, con el increíble equipo de Teknon, y os aseguro que aquí me están cuidando de maravilla, aparte obviamente de S que es un 10", ha añadido el estilista.

Este bache en su estado de salud ha llevado al estilista a reflexionar sobre la vida. "Lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente, porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante". "Durante las próximas 72 horas no podré hablar, así que seguramente no suba mucho contenido o lo haré sin voz, pero quería tomarme un momento para daros las gracias de corazón. Cuidaos mucho, porque la salud es lo más importante, y gracias por estar siempre ahí", ha destacado.

