Julian Contreras Jr: "Trabajaría gratis en la tele, pero no en programas rosas"

Hace tiempo que Julián Contreras Jr.abandonó el ruido de los platós y las portadas. Vive en Córdoba, donde cuida día y noche de su padre, afectado por una enfermedad degenerativa. Lejos del bullicio mediático que marcó gran parte de su juventud, encuentra refugio en la rutina, en la escritura, en la compañía de sus mascotas y en las emisiones en YouTube. Desde allí comparte reflexiones, temas sociales y culturales, mientras espera el lanzamiento de su segundo libro, una obra que , como él, guarda más de lo que muestra. El hijo de Carmina Ordóñez, a quien define como «la primera influencer» y «una gran feminista», sigue distanciado de sus hermanos, aunque no ha dudado en lanzar algún dardo a Francisco.

En esta conversación íntima, Julián habla sin filtros: de su vida actual, de su madre, de la televisión que le cerró las puertas, de los prejuicios que arrastra por haber nacido «personaje», y del amor, o su versión alternativa de familia.

¿Qué tal la vida en Córdoba, después de tantas mudanzas?

Pues muy distinta y muy tranquila, la verdad. Hay un contraste enorme con Madrid. Cuando sales de una ciudad grande, vives experiencias que al principio chocan. A mí me gusta el frenesí, el barullo…

Julián Contreras Gtres

Segundo libro en camino tras el éxito de Artesanales.

Sí, el segundo ya está entregado, está en proceso de revisión y estoy muy contento. El segundo pretendo que se llame «Aberturas», porque la protagonista es concertista de piano, y los pianos, como sabéis, tienen aberturas…

No ha vuelto a la televisión.

Personalmente, me he ofrecido en todos los programas que existen actualmente en la parrilla, para colaborar en contenidos que no fueran sociales ni del corazón. Me ofrecí gratis, sin cobrar. ¿Sabes cuál fue la respuesta? «Es que tú eres un personaje del corazón».

¿Le ha pasado factura ser «famoso de cuna»?

Te lesiona, de alguna manera. Yo he participado en programas del corazón, pero no soy un personaje del corazón. Creo que valgo para muchas cosas. No tiene sentido que haya personas que sí han podido reinventarse, siendo incluso los máximos exponentes de ese género, y yo no.

Muy mal eso de no querer cobrar por trabajar…

Me considero una persona muy generosa. Y eso, eso lo heredé ‑sin duda‑ de mi madre, que lo era hasta límites enfermizos.

Y con una gran belleza.

Para mí, fue la primera influencer que hubo. Vivió la vida que quiso, como le dio la gana. Yo siempre digo que mi madre era una gran feminista. Y sobre su belleza… eso no lo puedo discutir.

Julián Contreras Gtres

Acabó bastante disgustado con ciertos entornos televisivos…

Un director de un programa que ya no existe me dijo una frase que se me quedó grabada: «Me funcionas bien cuando te arreo». Le pregunté por qué. Me dijo que la gente empatiza conmigo, que les caigo bien, y cuando me atacan, el público se indigna… y eso, para él, era audiencia.

¿Ha desistido ya en sus intentos por volver?

Que nadie se ofenda, pero tengo un hermano que ha estado años en televisión y, sinceramente, me daba vergüenza ajena escucharle. He oído cosas y argumentos de Francisco totalmente incongruentes. Es un torero excepcional, pero esto… esto no es lo suyo.

¿Y si alguien piensa que eso son celos?

No, no lo son. No soy una persona celosa. Entiendo que si él está ahí es porque alguien lo decidió. De hecho, si me hubieran dicho: «O tú o él, pero no los dos», yo nunca habría querido dejarle fuera. No me hubiera importado debatir con él o compartir plató para hablar de actualidad.

Entre su padre, sus dos mascotas y su canal de YouTube, ¿queda espacio para el amor o para formar una familia? Pero si yo ya tengo una familia. Tengo dos hijos ‑mis mascotas‑ y tengo a mi padre. Aunque la genética se porta bien conmigo y me cuido mucho, los años pasan, y eso es una realidad.