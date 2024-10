El rotundo comunicado de Julián Contreras con el que denuncia el uso de su imagen sin su permiso

Julián Contreras ha conseguido estabilizar su vida, tras un periodo en el que tuvo que hacer frente a una mudanza y a los problemas de salud que padece su padre, Julián Contreras. Ahora, ha reaparecido en redes sociales para compartir un rotundo comunicado a través de un story de Instagram, que ha sorprendido a sus seguidores. Contreras Ordóñez ha querido denunciar que un medio de Estados Unidos ha usado su imagen, sin su consentimiento.

"Hola a todos. No pensaba comentar nada, puesto que es una tontería, pero me siguen mandando e-mails al respecto. Han usado una imagen mía (entiendo que por error) para una noticia en Estados Unidos completamente ajena a mí. Ya he hecho las comunicaciones pertinentes, pero si véis algo al respecto, no es real. Al menos mi implicación. Se queda en una anécdota más".

El hermano de Cayetano y Fran Rivera está centrado en su canal de Twitch y de Youtube donde a diario discute temas de actualidad. El uso de su imagen le ha pillado por sorpresa, por lo que piensa que ha sido un "error" por ser un personaje público y confía en que se resuelva rápidamente.

Además, Contreras ha pedido tranquilidad a sus seguidores, pero sí que les ha advertido por si encuentran alguna comunicación o noticia de Estados Unidos. "Si veis algo al respecto, no es real. Al menos mi implicación".