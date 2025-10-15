Dulceida celebra con este emotivo vídeo el primer año de su hija Aria: sus momentos más especiales

Dulceida y Alba Paul están de celebración. Su hija, Aria, alcanza este 15 de octubre su primer año de vida, y el matrimonio ha querido celebrar esta fecha tan especial ante su comunidad de redes sociales. Entre las dos suman más de cuatro millones de seguidores, y han compartido con ellos un emotivo vídeo que recoge algunos de los momentos más especiales que han vivido junto a su bebé.

“No estamos llorando… Hoy hace un año que nació el amor de nuestras vidas”, han comenzado diciendo junto al bonito vídeo, terminando con una felicitación en su lengua materna, el catalán: “Felicitats princesa, les mamis t’estimen molt”.

El metraje incluye imágenes en las que Aria todavía se encontraba en el vientre de Dulceida, o del día en que dio sus primeros pasos, uno de los más especiales para sus madres. En menos de una hora, la publicación ha sumado más de 40.000 “me gusta”, entre los que se encuentran los de algunos rostros conocidos, amigos de la pareja.

“¡Muchas felicidades a las tres! Primer año como mamis de ese ratón precioso. ¡Enhorabuena por hacerlo tan bien! Sois una familia preciosa”, ha comentado Nagore Robles en el vídeo, mientras que Anabel Pantoja ha escrito: “¡Qué vídeo más bonito! Os quiero mucho”. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido su propia fotografía para celebrar el cumple de Aria, en la que la bebé aparece junto a otros dos.

Aunque Anabel Pantoja ha tenido a bien tapar el rostro de las menores, lo cierto es que las madres de Aria no tienen problema en presumir de hija guapa en sus redes sociales. Fue la pasada Navidad cuando Dulceida aprovechó los buenos sentimientos de la época para mostrar por primera vez la cara de la niña. Desde entonces, casi no ha vuelto a exponerla, pero ha considerado que su primer año de vida es otra buena ocasión para hacerlo.

Una decisión muy personal que levanta aplausos y críticas a partes iguales. Mientras unos acusan a Dulceida de querer sacar rédito y ganar “likes” a costa de su hija, otros aplauden que quiera compartir su felicidad con su gran comunidad de más de tres millones de seguidores.