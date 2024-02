Kiko Hernández suelta la bomba: vuelve a la televisión, ¿a ‘Supervivientes’?

Kiko Hernández siempre se había protegido mucho de que su intimidad no llamase la atención del público. Eso le hacía ser muy comedido en sus redes sociales, donde no compartía casi nada que no fuese sobre su trabajo. Después llegó la inesperada cancelación de ‘Sálvame’, lo que obligó al colaborador a abrir su intimidad a sus seguidores de Instagram. Afortunados ellos que con cierta regularidad amanecen con bombas informativas. Ya no son las mismas que contaba el protagonista desde el atril en el plató de Telecinco, pero sí jugosos anuncios como el que acaba de hacer y que ha revolucionado a sus fieles. ¡Kiko vuelve a la televisión!

Story de Kiko Hernández Instagram

“El término BOMBA no se repite desde que terminó ‘Sálvame’… Hoy puedo decir que en marzo tenemos BOMBA y de las gordas con algo que acabo de firmar… Sin más”, anunciaba una de las estrellas del buque insignia de Telecinco, que pronto podría volver a la pequeña pantalla. Para él, esto es un ‘Escándalo’, pues emplea esta mítica canción de Raphael para dotar de mayor fuerza a sus palabras, que después reafirma con un segundo mensaje para continuar calentando motores para lo que en breve podrá desvelar sin tanto secretismo.

Y es que Kiko Hernández reconocía tener “nervios” por poder dar las primeras pistas sobre el contrato que ha firmado y que le devolvería a la primera línea de batalla. “Ampliación… tiene que ver conmigo y VUELVO… Le pese a quien le pese”, dejaba claras sus intenciones el colaborador, que promete regresar con fuerzas renovadas y dispuesto a hacer ruido como siempre. Este misterioso anuncio ha provocado que sus fans comiencen a realizar sus cábalas y especulaciones sobre qué traerá de nuevo a su ídolo a la televisión, pues todos dan por hecho que será la pequeña pantalla la elegida para su gran vuelta.

Story de Kiko Hernández Instagram

Ya hay quienes se hacen eco de los rumores del posible fichaje estrella de Kiko Hernández para la próxima edición de ‘Supervivientes’. Así, volvería a compartir programa con Jorge Javier Vázquez, con el que parece que no terminó muy bien tras el fin de 'Sálvame'. Por el momento se han desvelado los cinco primeros nombres, siendo Arantxa del Sol, Javier Ungría y Zayra Gutiérrez las grandes apuestas por el momento. De confirmarse que el polemista se suma a la aventura en Honduras, sería una de las ediciones más esperadas, pues sus dardos son de sobra conocidos y se echa mucho de menos su picardía a la hora de poner a los famosos al límite. Sea como fuere, él no ha querido responder a estas especulaciones y deja que el revuelo se propague por las redes sociales, mientras espera a poder confirmar lo que se trae entre manos.