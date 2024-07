Kiko Jiménez vuelve a arremeter contra Olga Moreno: "Te echamos de menos cuando presenta Jorge Javier"

Kiko Jiménez y Olga Suescun no mantienen una relación que raye la cordialidad y ni siquiera las formas. Jiménez ha cargado en numerosas ocasiones contra Moreno por su enemistad con su novia, Sofía Suescun, durante 'Supervivientes All Stars'. La noche del lunes, volvió a protagonizar un cruce con ella. Todo comenzó con su enfado porque casi todos sus compañeros en el plató estaban en contra de Sofía Suescun y sus verdaderas intenciones a la hora de reconciliarse con Marta Peñate. "Iros a la m...", espetó, especialmente, contra Adara y Olga Moreno.

Además, fue especialmente sentencioso con la ex de Antonio David Flores. "Y tú ahora vete con la Rosa Pepi y la María Chus a hacer vídeos, corre... ¿Por qué no vienes cuando está Jorge aquí? Que te echamos de menos cuando presenta Jorge, ¿por qué no vienes? ¿Eh, Olga?", le espetó. "No vengo porque no me llaman", contestó Olga. "¿No te han llamado? ¡Anda, corre! ¡Venga!", continuó él. Cabe mencionar que Jorge Javier Vázquez protagonizó un polémico vídeo con Rocío Carrasco en el que se insinuaba que pedían por la expulsión de Moreno cuando aún estaba en el concurso. Desde entonces, la sevillana no ha aparecido en el plató cada vez que presenta él.

Su enfrentamiento con Adara Molinero

El extremista también tuvo palabras hacia Adara Molinero, con la que ha protagonizado varios desencuentros, y es que Adara se ha posicionado a favor de Marta Peñate, criticando la actitud de Sofía durante el reality. Después del enfrentamiento de Kiko con Olga, Adara se posicionó a favor de la diseñadora: "Ha venido con la metralleta disparando a todos. Eres igual que Sofía: disparas y luego te haces la víctima, os lo sabéis muy bien", se quejó.

"No discuto con cascarones de huevo como tú", le respondió. En ese momento, Olga Moreno quiso intervenir pero Kiko volvió a achacarle su enfrentamiento con Jorge Javier: "Tú cállate, que no tienes el valor de venir cuando está Jorge. ¡Échale valor! No tienes lo que tiene que tener, eres muy valiente...", le recriminó. La situación se hizo tan insostenible que Sandra Barneda tuvo que intervenir y pedirle a Kiko que bajara el tono: "No mandes callar. Solo te voy a pedir que no mandes tú callar, y con buenas palabras. Y, por favor, baja un poco, baja un poco. Es importante bajar en la vida".

Este jueves, Sofía Suescun está nominada junto a Logan Sampedro y a Alejandro Nieto para abandonar el concurso, en lo que será la última gala de expulsión antes de la esperada final.