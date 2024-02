Kiko Rivera cancela un concierto a última hora y anuncia que será operado

Kiko Rivera ha decidido dar un cambio en su imagen pública y centrarse exclusivamente en su trabajo. Sus conflictos con su madre, Isabel Pantoja, así como con su hermana le han hecho desviarse de su cometido de triunfar en las pistas de baile con sus canciones y sus sesiones como Dj. Sin embargo, la salud le ha jugado de nuevo una mala pasada y ha tenido que parar, cancelando uno de sus próximas colaboraciones profesionales. Y lo hace con tan solo unas pocas horas de antelación, ‘in extremis’, sin dejar margen de maniobra a los organizadores del concierto que le habían contratado para animar al público en A Coruña este mismo jueves 1 de febrero. Sin embargo, la salud siempre manda y está por encima de cualquier compromiso.

Así lo ha dado a conocer el propio artista en sus redes sociales, dejando cierta preocupación entre sus seguidores por sufrir un nuevo revés médico. Y es que hace tan solo un año atrás tuvo que ser operado del corazón, después de haber sufrido un ictus y numerosos ataques de gota que han puesto su salud en la cúspide de sus prioridades. Y casualmente lo hace a la vez que el supuesto "nuevo amor" de su madre, Alejandro, rompía su silencio en Telecinco.

Ahora, a las 17 horas de la tarde, colgaba este comunicado en los stories de su perfil de Instagram: “Hoy con todo el dolor de mi corazón no voy a poder estar en Pelícano con vosotros. Mi salud no me lo permite. Estoy jodidísimo con la rodilla y necesita operación (a la espera de confirmación de día), reposo y paciencia. Muy pronto estoy de vuelta. Gracias, os amo”, anunciaba Kiko Rivera, triste por no poder compartir su talento con sus fans en A Coruña, pero anunciando una inminente operación de rodilla como principal excusa para no poder cumplir con su compromiso laboral.

Por si el mensaje no llegaba a tiempo a oídas de todos los asistentes a su concierto, desde la organización han querido excusar a Kiko Rivera por su ausencia. Y lo hacen con un vídeo del protagonista pidiendo perdón por no estar con ellos en su cita y detallando de nuevo cómo su afección en la rodilla ha ido a peor, hasta el punto de tener que pasar por quirófano: “Esta noche no voy a poder estar con vosotros. Probablemente me tengan que operar. El médico me ha mandado reposo. Tenía muchas ganas de estar con vosotros, de disfrutar de la noche gallega. Será en otra ocasión. Perdonadme”.

Pero desde la organización han querido redactar un breve escrito que acompañaba al vídeo, recalcando que “por problemas de salud y tras su reciente revisión médica, Kiko Rivera nos comunica que no podrá formar parte de los artistas programados para la fiesta Intercampus de esta noche. El equipo de contratación de la sala Pelícano está ya trabajando en la concreción de una nueva fecha que os anunciaremos en cuanto nos sea posible. Las entradas anticipadas que ya tenéis para esta noche serán además válidas para acceder a la sala en la nueva fecha que cerremos con el artista. Sentimos este inesperado cambio de última hora”.