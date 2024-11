La llamativa reaparición de Lucas, de "Andy y Lucas", tras la polémica por su nueva imagen

Lucas González, de "Andy y Lucas", ha reaparecido en el acto público de presentación de "LifeStyle On TV", tras la polémica que el pasado mes de septiembre había provocado su imagen. El artista aclaró entonces qué se había hecho en la cara después de que las fotos de su nueva rostro se hicieran virales en redes sociales. Lucas dejó claro que no se había sometido a ninguna operación estética: "Nada pichado lo que me hago es mucho masaje facial de éste. Me hago mis masajitos para aquí y para acá. ¿Esta nariz que tengo? Ésta es de mi padre picha, será genética. Se me estará cayendo o yo qué sé pero eso ya no es culpa mía. Yo no me he hecho nada de nada", aseguró en sus redes sociales. Después reconocería en "TardeAR", que además de los masajes faciales y las cremas, también se había inyectado bótox. "Lo único, lo único, lo único que me he pegado algún pinchacito a lo mejor para el bótox pero poco más".

El cantante Lucas González (de Andy y Lucas) Gtres

En el acto del pasado martes, 26 de noviembre, su rostro ha vuelto a llamar la atención. Y aunque el atribuye que el cambio en la forma de su nariz es genético, parece que podría haber pasado por quirófano. El cantante mostraba un tabique nasal mucho más ancho y un pliegue alar más pronunciado. Este hecho ha sido tema de conversación en las tertulias televisivas. Así, Marisa Martín Blázquez ha explicado lo que le ha podido ocurrir para que su rostro se haya visto modificado. "Me cuentan es que ha sido una complicación de una posible rinoplastia y que se llama 'nariz en silla de montar', en términos médicos", ha destacado la periodista. "Para poder corregirlo hay que ponerse unos injertos para recrear el soporte del cartílago", ha revelado.

Esta deformidad recibe también el nombre de "nariz de boxeador" y se produce cuando el cartílago del tabique sufre algún daño y no puede soportar la parte media de la nariz. En caso de que dificulte la respiración, puede obstruir el conducto nasal y requerir operación. En el caso de que el artista se haya sometido a una rinoplastia, es normal que la zona permanezca inflamada al menos durante un mes y se irá modificando progresivamente, según los expertos.