A Luis Miguel le nace una hija secreta de 25 años, huérfana de madre

Luis Miguel está cosechando un gran éxito por todo el mundo. Su vuelta a los escenarios tras años alejado del cariño de su público ha sido arrolladora. Todo el mundo habla de él y, de forma colateral, también dePaloma Cuevas, quien le acompaña en su periplo por Latinoamérica, Estados Unidos y ahora, por supuesto, también tras comenzar su andadura por territorio español. Pero no solo se habla de su faceta musical o el estado de su corazón con la diseñadora como protagonista principal, sino que también ha tenido que hacer frente a muchos escándalos. Algunos por la madre de sus hijos, Aracely Aramburu, otros por su hija Michelle Salas, pero ahora se avecina uno mayor, pues hay otra joven que asegura ser descendencia suya. Se trata de una chica de 25 años que responde al nombre de Milagros Pabón. Una venezolana que dice ser hija del cantante mexicano y que promete poner su vida patas arriba.

El escándalo que le adjudica a Luis Miguel una nueva hija ha surgido a modo de fenómeno viral. Todo se inició casi como una chanza, cuando se comenzó a comentar que la joven Milagros guarda un parecido sospechoso con el afamado artista. Poco a poco su popularidad creció y los comentarios sobre su parecido físico han ido creciendo hasta convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales. “Story time de por qué Luis Miguel y yo somos tan iguales”, ha llegado a publicar la joven en su cuenta personal de Instagram ante sus miles de seguidores, que crecen por horas ante este escándalo. Unos lo consideran una broma, pero ella se lo está tomando muy en serio, dejando entrever que el cantante podría haber participado en su concepción, aunque no tanto en las labores de crianza y manutención.

“Buenos días. Trabajando desde una computadora 25/8 porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas… por ahora”, jugaba con la posibilidad de que vaya a iniciar un proceso para reclamar la paternidad del artista y, con ello, ver sus pretensiones económicas solucionadas. También ha avivado la polémica presumiendo de su innegable belleza con fotografías en las que añadía las canciones que han encumbrado a Luis Miguel al estrellato. Pero también a ella misma, pues ahora está en boca de todos. Son muchos los que reclaman más detalles sobre “Mili”, como así se hace llamar entre sus más allegados. Son muy pocos los que han trascendidos, pero quizá el más reseñable es el hecho de que es huérfana de madre, pues falleció hace unos años atrás, sin especificarse las causas por respeto a la familia.

Milagros Pabón, supuesta hija de Luis Miguel Instagram

Además, hay quien da un paso más allá y asegura que Luis Miguel no esconde esta supuesta paternidad. De hecho, mantienen que entre Milagros y él existe un trato fluido y cordial, aunque la apretada agenda del artista les impide compartir tanto tiempo como les gustaría. Poco a poco, se van desgranando los detalles de esta revelación que había permanecido a modo de secreto durante toda la vida de la joven. En todos los programas de crónica social de Latinoamérica es el tema estrella ahora mismo y las fotografías que analizan su parecido físico son miradas con lupa en cada espacio y revista. Eso sí, no solo él guarda silencio, pues ella misma ha dejado clara su intención de no abrir su boca al respecto, al menos por el momento: “No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”, se jacta, aunque olvidándose de cómo ha contribuido a que los rumores se hagan cada vez mayores. Algo que ya se ha traducido en críticas, pues son muchos los que denuncian que se está lucrando de manera indirecta del revuelo generado y que, si realmente no es su hija, debería decirlo, por no dañar la imagen pública del cantante.