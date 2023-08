Manu Sánchez tiene una gran noticia sobre su lucha contra el cáncer

Manu Sánchez no ha querido batallar contra el cáncer solo, de ahí que el pasado 30 de mayo decidiese compartir su lucha con sus seguidores a través de las redes sociales. El humorista informó de que padecía un cáncer testicular cuando ya había sido operado y llevaba tres semanas inmerso en el proceso de quimioterapia. Un instante en el que ya se encontraba seguro para compartir lo que estaba viviendo: “La noticia que nunca hubiese querido publicar: tengo cáncer. Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… Tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar”, anunciaba.

Manu Sánchez Instagram

El tratamiento del cómico ha continuado durante más de dos meses sin que nos haya ofrecido más novedades. De hecho, su silencio ha provocado que sus fans le reclamen más detalles sobre su estado y su importante batalla contra el cáncer, a lo que él no ha dudado en acceder, pues entiende la preocupación reinante tras su contundente anuncio de mayo. Pero Manu Sánchez se ha esperado a haber terminado todos los ciclos de quimioterapia para dar buenas nuevas. Y lo hace publicando un vídeo en el que aparece tocando la campana que marca el final de sus constantes visitas al hospital, la conocida como “campana de los sueños” y que tanto representa para aquellos que se encuentran en su misma lucha.

“Hazme sonar y comparte con todos tu alegría por las buenas noticias”, anunciaba esta vez Manu Sánchez con especial ilusión por tener algo positivo que gritarle al mundo. No es el final del recorrido, porque por delante aún le quedan muchos obstáculos que superar, pero al menos sí que es un primer triunfo digno de ser celebrado. “Fin de la quimio, hoy es un gran día. El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis. Campana y no se acabó. La gran noticia cada vez está más cerca… Qué suerte tenemos”, festeja con mesura contenida, pues sabe que aún es pronto para cantar victoria, pero sí que reconoce que tiene un gran trecho del camino superado.

Como cabría esperar, su mensaje positivo se ha llenado de amor en cuestión de minutos. Familiares, amigos y muchos compañeros de profesión han querido dar le enhorabuena por el logro conseguido y le han dado fuerzas extra para superar los próximos retos que la enfermedad supone. También muchos seguidores los que han querido demostrarle que no está solo en su batalla y que juntos pueden con esto y con mucho más, pues Manu Sánchez está haciendo alarde de su actitud más positiva, a pesar de que a veces cueste sonreírle a la vida con las pruebas que nos propone.