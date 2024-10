Mario Casas, de su último fracaso amoroso a una interminable lista de conquistas

Mario Casaslleva toda su vida frente a las cámaras. El actor se sienta en la noche de este martes en ‘El Hormiguero’, aceptando de nuevo la propuesta de Pablo Motos. El jueves lo hará su hermano, Óscar Casas, por lo que todo queda en familia, después de haberlo hecho anteriormente incluso juntos. Después de acompañarnos desde niño en la pequeña pantalla, ya sea como niño de anuncios de televisión o como colaborador infantil en el mítico ‘Crónicas Marcianas’, el actor parece un miembro más de nuestra familia. De ahí que nos preocupemos por saber el estado de su corazón, después de haber encajado un último fracaso amoroso. Fue a primeros del presente año cuando se conoció su última ruptura sentimental, tras haber apostado por la actriz de Hollywood Eiza González.

Eiza González y Mario Casas Instagram

Después de verles juntos protagonizando una romántica escapada a Roma, parecía que había regresado el amor a la vida del intérprete, que tantas veces lo ha intentado sin éxito. Son muchas las mujeres, conocidas y anónimas, con las que ha probado suerte, aunque no ha superado la decisiva prueba que supone el paso del tiempo para que sus vínculos perduren. Después de meses entre rumores de romance con la actriz de películas como ‘Fast and furious’ o ‘Gozzilla contra Kong’, finalmente fue confirmada como novia tras su viaje. Quisieron mantener las miradas ajenas lejos de su relación, optando por la mayor de la discreción a la hora de exponerse al interés popular. Pero de la misma forma que se enamoraron, llegó el final de su romance en enero de 2023. Por supuesto, no llegaron a pronunciarse, pero la actriz de 33 años tomó la drástica decisión de eliminarle de sus redes sociales. Él siguió siendo parte de su horda de fans, por lo que se entendió que fue ella quien tomó la decisión de romper.

Pero Mario Casas ya sabe lo que es pasar por el inevitable duelo de una ruptura, pues en su currículo amoroso hay muchos nombres propios. También personas anónimas que han pasado por su corazón o por su alcoba a lo largo de los años, con mayor o menor repercusión. Pero el actor ha sentido predilección por aquellas féminas de belleza innegable con las que ha compartido set de rodaje. Así, por ejemplo, salió con Amaia Salamanca a quien conoció en la serie ‘SMS’, en 2006, aunque también se le relacionó con otra compañera, Erika Sanz. Después los rumores le adjudican la conquista de Clara Lago, a quien había conocido durante su etapa en ‘Los hombres de Paco’.

taquillazo María Valverde y Mario Casas en «Tres metros sobre el cielo», que en 2010 recaudó más de ocho millones de euros larazon

Ninguno de los dos confirmó nunca su affaire, apareciendo después en su camino María Valverde, tras coincidir en ‘La Mula’. Eso sí, sus míticas películas juntos siempre serán ‘Tres metros sobre el cielo’ y ‘Tengo ganas de ti’, donde su romance en la ficción traspasó la pantalla, siendo una de las parejas de guapos del momento. Con María Valverde la cosa no terminó nada bien, después de cuatro años de relación: “Mario es alguien a quien quise mucho, pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él”, llegó a decir la actriz en una entrevista en ‘Marie Claire’ cuando se conoció su ruptura.

Mario Casas y Berta Vázquez, que actualmente son pareja, viven un romance en pantalla larazon

Más tarde llegó otra compañera de reparto, Berta Vázquez, con la que protagonizó escenas cargadas de amor y erotismo en ‘Palmeras en la nieve’. Corría el año 2015 y se convirtieron en la pareja de moda, siendo los más buscados del photocall. Parecía que lo suyo iba en serio, pues incluso llegaron a vivir bajo el mismo techo en el centro de Madrid. Dos años duró finalmente su romance. Hasta que apareció Blanca Suárez en el camino, con la que ha trabajado en diversas ocasiones, siendo ‘El Internado’ lo que más les unió. Otros dos años duró esta relación, que el trabajo truncó. Al menos eso es lo que dijeron ellos cuando se separaron, que sus respectivas agendas les impedía establecer las bases de algo duradero. Así, ella terminó con Javier Rey, con el que continúa a día de hoy, mientras que él hizo lo propio con la belga Déborah François.

Blanca Suárez y Mario Casas, en la inauguración del Festival de Cine de Málaga larazon

Tampoco tuvo suerte, como así sucedió después con su breve affaire con la Miss Universo 2014, Desiré Cordero. También se incluye en el listado a Aura Garrido, con la que coincidió en ‘El Inocente’ en 2019. Después llegó Eiza González, su última novia conocida, con la que rompió el pasado mes de enero. Ahora se le considera centrado exclusivamente en su trabajo, aunque teniendo en cuenta su lista de conquistas, acudir al set de rodaje puede suponer ser víctima de una nueva flecha de un despistado Cupido.