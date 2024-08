Marta Riesco recuerda su última gran borrachera: "Fue el día de la limusina rosa, cuando Antonio David no vino a mi cumpleaños. Pensé que perdía el conocimiento"

Marta Riesco parece que se encuentra en un momento estable, después de tantos años a la deriva, despedida de su trabajo y con su turbulenta ruptura con Antonio David. Ahora, se estrena como colaboradora en el programa de Youtube donde comparte espacio con Belén Esteban, Kiko Matamoros o María Patiño, entre otros, donde desempeña la profesión que ella ha asegurado que ama: el periodismo. Además, tiene una relación con Alejandro Caraza, un concursante de La Voz al que conoció durante la grabación de su nuevo vídeo 'Corazón al viento'. "Estoy enamorada. Pensé que nunca iba a volver a sentir algo así. Pero hay hombres buenos y Alejandro es el ejemplo", comentó, en una entrevista con 'El Mundo'.

Su relación con Antonio David

La colaboradora todavía recuerda cuanto sufrió en su relación con Antonio David. Cuando ha sido preguntada acerca de la mentira "más ridícula" que se creó, ha sido clara: "'Voy a estar contigo el resto de mi vida', Antonio David Flores". Además, ha recordado su borrachera más memorable: "Fue el día de la limusina rosa, cuando Antonio David no vino a mi cumpleaños. Pensé que perdía el conocimiento. Solo recuerdo a mi madre diciéndome 'hasta aquí hemos llegado Marta Riesco'".

Marta Riesco y Antonio David Flores GTRES

Respecto a cómo sobrellevó su ruptura, ha confesado que se refugió en libros de autoayuda y que el libro 'Amor zero', de Iñaki Puñuel le parece "un libro que debería leer todo aquel que tenga una relación tóxica". Su aversión hacia su empareja ha quedado más que patente cuando la entrevistadora ha querido saber qué olores le producían más rechazo a lo que ella ha respondido: "La cebolla...y la colonia de Antonio David".

Una relación que se consolida

Desde que Riesco hizo oficial su relación con el cantante, ha proclamado su amor por él a los cuanto vientos, expresando incluso, sus deseos de maternidad con él: "¿Para cuando un baby?", le preguntaba uno de sus seguidores hace unas semanas en su caja de preguntas de Instagram. "A mí no me queda biológicamente mucho tiempo. Me encantaría súper pronto, la verdad", respondía ella y el cantante parecía estar de acuerdo. "Siempre he querido ser padre joven, de momento no ha podido ser, pero ¿quién sabe?", revelaba él, dejando la puerta abierta. Lo cierto, es que ha afirmado en numerosas ocasiones lo enamorada que está de Caraza, expresando que "es el hombre perfecto. Hasta mi madre se ha enamorado de él".