Melanie Olivares: “El fin de una relación no es un fracaso: fracasar es aguantar a quien no quieres aguantar”

Mi primer intento de llamada me conduce directamente al contestador. Auguro lo peor: otro ghosting clásico de las entrevistas telefónicas. Sin embargo, al instante Melani me devuelve la llamada con una energía y una cercanía que me hacen creer que es mi mejor amiga quien está al otro lado del teléfono. Que conste que no es porque yo esté desequilibrada (¡que también!), sino porque tras leer su libro, repleto de textos autobiográficos y fotografías que comparten la absoluta ausencia de filtros, es imposible no pensar que por fin conoces a Olivares de lleno. No lo he escrito por necesidad, sino porque en muchas ocasiones, intentamos justificarnos con cosas que no somos. ¡Las etiquetas te las ponen los demás!”, dice al comenzar.

La gente cree que las actrices estáis forradas, ¿hemos perdido el miedo a hablar del dinero?

No sé de dónde ha salido eso: ¡ni mis compañeros ni yo somos multimillonarios! ¿Qué pasa si uno dice que las cosas no van tan bien como espera? Las redes venden una felicidad extrema, pero pocas veces se habla de una realidad que quizás no te destroza la vida, pero que no siempre es fácil.

Se atreve a decir que algún trabajo no le ha realizado. ¿Por qué tantas actrices aseguran amar cada uno de sus trabajos?

¡Es mentira que todos los trabajos te encanten! A mí no me han enamorado todos mis trabajos: ni todos han sido buenos, ni todos fueron los que quería hacer. La verdad es que el mundo ‘happy flowers’ no lo entiendo bien. Sin embargo, todos los personajes que he hecho no los podría haber hecho sin el previo. Siempre ha sido un aprendizaje y esta es una carrera de fondo. Hago lo que me ofrecen, porque no es que haya tenido tanto para elegir… ¿Que no queda bien decirlo? ¡Yo no voy a vender motos que no son las mías!

¿Tiene miedo a la reacción de algunos al descubrir que hace tiempo, abortó?

No me voy a inventar una vivencia: creo que lo que importa es la decisión que uno toma en cada momento de la vida. Hay que trabajar la empatía, porque estamos enfermitos de falta de ella. Hay que ponerse en la piel del otro y saber por qué hace las cosas. Los temas relacionados con la mujer, además, parece que molestan. ¿Por qué sabemos más de próstatas que de menopausia?

¿Por qué vive el duelo de la separación cuando todavía está en pareja?

Cuando veo que una relación empieza a revolverse y me veo forzada a hacer según qué cosas, me voy desenganchando. Tengo esta capacidad gracias a mi padre. El fin de una relación no es un fracaso: fracasar es aguantar a quien no quieres aguantar. No estar con quien no quieres es un exitazo.

¿Nunca le agobia comparar sus vidas con esas que siguen las pautas “habituales”?

No vivo la vida del otro, sino la mía, y estoy contenta con lo que estoy haciendo. Puedo seguir con un aprendizaje y no pasa por lo establecido que tengo alrededor. Nunca he tenido un juicio por los demás, y mis amigas y amigos son brutales, por lo que nos aceptamos.

Odia dar cosas por hecho… ¿Acaso no es lo más peligroso hacerlo en el amor?

Sin duda. Yo no doy por hecho nada: ni mis relaciones, ni mis amigos, ni mi familia. No me gusta hacerlo, porque nada se tiene que hacer por cojones; uno hace las cosas porque quiere.

Está bien sin aceptar como normal lo establecido. ¿Le aburre la normalidad?

¿Qué es “lo normal”? Lo normal para cada persona es una cosa. De hecho, la normalidad me asusta.

En el libro dice que tiene un amigo que asegura que usted es de follar en agosto… ¿Cómo va el tema?

Estoy calentando motores.

¿Ha probado Raya, el Tinder de los famosos?

Me invitó un colega y la lié parda, porque soy muy mala tecnológicamente. Hice un pantallazo sin querer, y en esa aplicación te dan un toque si lo haces…

Asegura que siempre se ha acostado con quien ha querido, ¿qué tal va este tema?

Amenazo con decir que lo sigo haciendo. ¡Me sigo acostando con quien me da la gana! Todo lo que no sea tener sexo con quien tú no quieres supone estar tocando un punto jodido…

¿Por qué la gente se sigue asustando cuando dice que es bisexual?

Si un hombre lo es, es un machotes; nosotras, unas zorras. Vivimos en una sociedad absolutamente machista. ¿Es una puta una mujer que dice que se acuesta con quien quiera? ¡Pues bienvenida sea! Me parece tan antiguo… Ojalá mis hijos tengan una vida plena, puedan estar con quien les dé la gana, puedan disfrutar, trabajar en lo que quieran y no estar reprimidos ante una sociedad que nos mira con lupa.

¿Le asusta el paso del tiempo?

Lo que me daría vergüenza sería ponerme a posar como si tuviera 15 años y hacer esas fotos teniendo mi edad. Me muestro como soy, y qué quieres que te diga: me puedo dar con un canto en los dientes. Todo lo que sea falsear una realidad me abochorna mucho.