Mélani Olivares: "Me quedé embarazada de alguien que no sabía quién era"

"Estoy emocionada, excitada y REFELIZ", así ha definido Mélani Olivares su estado en Instagram, ante el anuncio de la publicación de "Momento RE", un libro en el que cuenta todos sus secretos.

Durante su participación en el programa "La Roca", la actriz reveló algo inédito: antes de ir a buscar a su hija a Etiopía, se enteró de que estaba embarazada de un desconocido: "Justo antes de ir a buscar a mi hija Martina me quedé embarazada de alguien que no sé ni quién era", explicó, asegurando que la decisión que tomó tras enterarse "puede abrir debate".

Un embarazo que la actriz no esperaba y que hizo que se replanteara su vida: "Pensé: tengo a mi hija, que me voy el martes a recogerla, qué hago yo con esto. ¿Esto que tengo yo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa y es ahí donde yo quiero ir", explicó refiriéndose a la hija que iba a recoger en África. "Yo ya tengo una hija. ¿Eso es una decisión buena o mala? Las decisiones no son buenas o malas, son según las circunstancias, y eso te hacen crecer".

La catalana aseguró ante Nurica Roca y el resto de colaboradores que tiene una imagen, forjada de los papeles que interpreta en su profesión, que no se corresponden con la realidad.

"Tantos años ligada a personajes, se conoce mucho más al personaje que a la actriz. Cuento cosas en el libro políticamente incorrectas, pero también cómo tomo las decisiones y el porqué de esas decisiones", explica Olivares, que considera este libro una especie de "renacer" tras ese "fundido en negro" que le supuso la llegada de la Covid-19.

Mélani Olivares adoptó a Martína cuando tenía 33 años, hace 17. Y asegura que desde el primer momento tuvo con ella "una conexión brutal". "Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba", contó la actriz a la revista Shangay.

Además de Martina, Mélani Olivares es madre de otros dos hijos, Manuela y Lucho, fruto de sus relaciones con Javier Rojas y Gorka González, respectivamente. "Quería vivir la experiencia del embarazo, y ahí están. Así somos, una familia diferente".