El mensaje de Miguel Sánchez Encinas a Chenoa en su vuelta a los escenarios

Tras el final de Operación Triunfo, Chenoa ha vuelto a subirse al escenario. Lo ha hecho en Granada, tal y como ha recordado en sus redes sociales. "Holiii mi gente bonita ❤️ Gran comienzo de la gira 'Bailar Contigo' en La Herradura. Lo disfruté muchísimo🎤 GRACIAS a tod@s 🙏 Maravilla de noche la vivida ayer 🥰 🙋🏻‍♀️ Besotesss amores".

La artista tenía "muchas ganas" de volver a cantar en directo y su público ha estado a la altura, tal y como ha quedado reflejado en el perfil de la mallorquina. "Impresionante inicio de gira", "¡Qué bien lo pasamos!", "Te lo mereces todo", "La reina del directo vuelve a arrasar", "Me alegro mucho de ver esa carpa llena y saber que lo disfrutaste" o "Estuviste genial, un placer oírte", son algunos de los comentarios de apoyo a Chenoa.

Tampoco han faltado sus "incondicionales" Gisela y Geno Machado, compañeras de la primera edición de Operación Triunfo en la que también participó Chenoa. Pero si hay un mensaje que no ha pasado inadvertido ha sido el de su exmarido, Miguel Sánchez Encinas. El médico ha reaccionado tras ver las fotos y vídeos del concierto con un "¡¡Brava!! 👏🏻👏🏻👏🏻😘".

No es la primera vez que Chenoa y su ex intercambian mensajes en las redes. Recientemente, la intérprete de "Cuando tú vas" hizo referencia al momento en el que se encuentra, asegurando que: "Estoy en calma, que es lo más importante, y estoy en paz. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma, que tengo pocos".

Chenoa y Miguel anunciaron su separación el pasado mes de noviembre, tan solo un año y medio después de darse el 'sí, quiero'. La cantante y el médico contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2022 en Mallorca. "No es una ruptura, es una separación temporal. Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad", contó la que fuera concursante de OT a ¡HOLA!.