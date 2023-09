Muere el padre de Tony Spina: su emotiva despedida hace llorar a todos

La tragedia se ha instalado en la familia de Tony Spina, después de conocerse la muerte del patriarca del clan. El padre del conocido rostro de los programas de Mediaset ha fallecido recientemente, lo que ha sumido en la tristeza al novio de Marta Peñate, dada que su relación era tan estrecha que iba mucho más allá a la habitual entre padre e hijo. Eran también muy buenos amigos y confidentes. Ahora su pérdida deja paso a un profundo vacío y a un dolor del que el propio exnovio de Makoke ha hablado en sus redes sociales, donde ha querido encontrar el consuelo en sus fans y en sus preciosas palabras de ánimo.

“En estos días he estado desconectado, la razón ha sido el fallecimiento de mi padre. Para mí no solo era un padre, también era mi mejor amigo. Sacabas mi mejor versión, nos dabas alegrías a todos y cada día nos sacabas una sonrisa. Era la alegría en persona. Te has ido joven, a los 62 años, pero no te has ido del todo, porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo. Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio”, escribía Tony Spina.

Todavía continúa roto de dolor, a pesar de haber querido dejar unos días para sobrellevar el duelo. La pérdida le ha pillado en horas bajas y ha optado por refugiarse en sus seres queridos para afrontar el vacío que ha dejado en su vida. Ha hecho piña con su familia, se ha dejado mimar por Marta Peñate y cuando ha entendido que estaba preparado, ha tomado los mandos de su perfil personal de Instagram para dar a conocer la trágica noticia a sus seguidores, con la esperanza de que sus muestras de cariño le consuelen y le sirvan para salir adelante tras tan duro varapalo que la vida le ha propinado.

Tony Spina con su familia Instagram

Por el momento, Tony Spina no ha querido precisar la causa de la muerte de su padre, así como el día exacto en el que se enfrentó a tan dura pérdida. Tan solo ha dejado constancia de su sorpresa ante su marcha, la cual considera demasiado temprana, dado que se ha producido a los 62 años, cuando aún tenía muchas cosas por vivir, como podría ser la boda de su hijo, quien ya quiere convertirse en marido de Marta Peñate. “Gracias a todos por los mensajes, se me hace imposible contestar a todos, pero os leo. Gracias por el apoyo”, escribía poco después el concursante de realities de Telecinco, después de dejarse animar por sus fans.